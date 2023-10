GP de Qatar de F1 2023 online en vivo | Carrera de Fórmula 1 hoy en directo

Max Verstappen saldrá desde la pole en el GP de Qatar de F1 tras proclamarse tricampeón del mundo el pasado sábado en la sprint race. El neerlandés acabó segundo, lo que unido al abandono de ‘Checo’ Pérez le daba el título a falta de la carrera del domingo en Losail y otras cinco para el final. Además, debido a las sanciones a los McLaren, Fernando Alonso saldrá cuarto, por detrás de los Mercedes, y Carlos Sainz duodécimo.

Vuelta 1- Hamilton y Russell fuera

Se han tocado los dos Mercedes en la salida y se van fuera. Russell sigue en carrera pero Hamilton está en la grava y ha perdido una rueda. Piastri se ha puesto segundo y Alonso es tercero. Safety car en pista.

¡ARRANCA EL GP DE QATAR DE F1!

Comienza la vuelta de calentamiento

Arranca la vuelta de formación del GP de Qatar de F1 donde los pilotos aprovechan para calentar los neumáticos antes de la salida. ¡Vamos, que esto empieza ya!

Cinco minutos para que arranque el GP de Qatar

Ya está todo listo en la parrilla para comenzar el GP de Qatar de F1. En apenas cinco minutos se apagará el semáforo y arrancará la carrera nocturna en Losail, con Fernando Alonso como único español después de que una fuga de combustible en el Ferrari haya impedido a Sainz sin correr.

Suena el himno de Qatar

Es el momento para escuchar el himno de Qatar. Como es habitual antes de cada gran premio, los pilotos se reúnen en la parrilla antes de comenzar la carrera junto con los jefazos de la F1 y las diferentes personalidades del país local para escuchar el himno.

Horario y dónde ver el GP de Qatar de F1

La carrera del GP de Qatar de F1, correspondiente al Mundial de Fórmula 1 2023 se puede ver en España por televisión en directo a través de Dazn y arrancará a las 19 horas.

No más de 18 vueltas con los neumáticos

La degradación de los neumáticos en el circuito de Losail ha provocado que la FIA tome la siguiente medida: los pilotos no podrán dar más de 18 vueltas con un mismo juego de neumáticos. Si dan 19 les sacarán bandera negra y quedarán descalificados.

Alonso se queda solo

Sin Carlos Sainz, Fernando Alonso se queda como único piloto español en el GP de Qatar de F1. El asturiano saldrá cuarto tras los Mercedes

Ferrari lo intentó hasta el final

A primera hora de la tarde saltaban las alarmas con el coche de Carlos Sainz. Una fuga de combustible ponía en duda la presencia del español en la carrera del GP de Qatar de F1. Los mecánicos de Ferrari han estado trabajando en el coche para solucionarlo pero, finalmente, no lo lograron y han tenido que retirar el coche del 55 por seguridad.

NEWS: Due to a fuel system issue on his car, @CarlosSainz55 will not take part in the Qatar GP#QatarGP 🇶🇦 #F1 #CarlosSainz pic.twitter.com/lvVtCokQB5

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 8, 2023