Paige Spiranac está harta de críticas y ataques en las redes sociales. La golfista más sexy del mundo no aguanta que le insulten simplemente por su manera de vestir y denuncia que habitualmente le llamen «stripper» o «actriz porno» por lucir escote y presumir de figura en su cuenta personal de Instagram, donde tiene 3,2 millones de seguidores.

Fue en una charla en el podcast de Stripe Show donde Spiranac dijo: «Como pueden ver, no me importa ser sexy. Amo mi cuerpo, y es solo una parte de lo que soy. Creo que a mucha gente le molestó eso, especialmente en el golf, porque es muy conservador. Incluso en el golf juvenil, siempre me metía en problemas en la AJGA [gira de la Asociación Americana de Golf Juvenil] porque mis faldas eran demasiado cortas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paige Spiranac (@_paige.renee)



“No era algo como ‘Quiero ganar dinero y así es como voy a hacerlo. Voy a sobre-sexualizarme’. Siempre me he vestido más en el lado provocativo. Es, de nuevo, parte de lo que soy y me siento muy cómoda con eso». Hace unos meses, un usuario de las redes sociales respondió a una de sus fotos diciendo: «Si estás jugando, debería estar en PornHub». En aquella ocasión también estalló: «Usar leggings para jugar al golf no es equivalente a hacer porno».

A Paige Spiranac se le conoce como la ‘Kournikova’ del golf, comparándola con la que fuera tenista rusa por su parecido físico. La que para muchos es la golfista más sexy tiene 3,2 millones de seguidores en Instagram, a los que deleita con sugerentes fotos en los que presume de cuerpazo y también con algún que otro golpe.