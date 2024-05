El Gobierno maniobra para evitar una foto de Pedro Rocha en el palco de la Champions femenina

El Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), maniobra para evitar una foto de Pedro Rocha en el palco de San Mamés en la final de la Champions femenina que se juega este sábado. Barcelona y Olympique de Lyon se miden en Bilbao y, por lo tanto, a Pedro Rocha, como presidente de la Federación Española de Fútbol, le corresponde estar en el palco de autoridades representando al fútbol español.

Desde hace varios días, desde el CSD trabajan para que Rocha no esté en el palco y no aparezca en la foto, en la que sí quieren que esté Vicente del Bosque como presidente de la Comisión que tutelará la Federación Española de Fútbol en los próximos meses (llamada oficialmente Comisión de Supervisión, Representación y Normalización) y que está presidida por el ex seleccionador español.

El próximo sábado en el estadio de San Mamés se juega una final de Champions femenina, primer gran evento desde que se oficializara esa Comisión. Al ser en España, el representante de la RFEF tiene un papel importante, un lugar principal en el palco de autoridades. Ese papel corresponde a Pedro Rocha, pero desde el Gobierno maniobran para quitar al dirigente extremeño.

Según ha podido saber OKDIARIO, uno de los argumentos que esgrime el Gobierno es que Pedro Rocha está imputado y que eso da una mala imagen del fútbol español. Sin embargo, en ese palco estará Joan Laporta, presidente del Barcelona, que también está imputado por el caso Negreira. «No podemos presentar a un imputado, ¿y Laporta?», se preguntan desde la Federación. Laporta también estuvo el pasado fin de semana en el palco de La Romareda de Zaragoza para la final de la Copa de la Reina, sin que nadie del Gobierno se echara las manos a la cabeza por compartir espacio y foto con un imputado.

Sospechas de querer formar un escándalo para tapar sus problemas

A su vez, desde la Federación sospechan que el Gobierno utilizará el caso de Pedro Rocha para tapar sus problemas. Desde el CSD filtran a menudo una posible suspensión o inhabilitación del actual presidente de la RFEF, lanzan la idea y coquetean con algo que no llega. Y todo ello mientras saben que FIFA y UEFA no aceptan cualquier intervención y que si siguen con ese camino existe riesgo de sanción a los equipos españoles (que se queden sin jugar competiciones internacionales) además de poder perder la sede del Mundial 2030.

Así, desde la RFEF no descartan que la «espiral» de enfrentamiento en la que está inmerso el Gobierno en este caso vaya a más para tapar asuntos muy delicados para el Ejecutivo de Sánchez. La próxima semana se aprueba la amnistía en el Congreso de los Diputados y justo en esos días el Real Madrid jugará en Londres una final de Champions en la que a Pedro Rocha, como presidente de la RFEF, también le corresponde un papel importante en ese palco de Wembley. Y al Gobierno le vendría genial una polémica diferente, y más cuando está acorralado por el escándalo de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Fijación con Pedro Rocha

Así, el Gobierno de España ha iniciado una fijación con Pedro Rocha, al que no quieren ver en los grandes eventos, alegando que él no es el representante, cuando realmente sí lo es, ya que es el presidente de la RFEF por mucho que se creara una Comisión. En el plano futbolístico, Rocha es el máximo representante del fútbol español, elegido por los cauces que marca el reglamento federativo. Y es una cosa que también FIFA y UEFA ha dejado claro al Gobierno por activa y por pasiva: en la Federación manda quién ha elegido el fútbol español, es decir, Rocha.

Sin embargo, en la notificación que el Gobierno de España hizo a FIFA y UEFA explicando el papel de esa Comisión que preside Del Bosque, adelantada por OKDIARIO, el Ejecutivo de la Nación se apropiaba de la «representación» oficial: «Tendrá (la comisión) una función de representación en relación con la candidatura del Mundial 2030 y con eventos deportivos de alto nivel».

Esto entraba en conflicto con lo que desde la RFEF trabajan, ya que en la Federación explican a este periódico que Pedro Rocha, su presidente, es el representante real del ente federativo, su única voz autorizada y quien lleva la voz cantante. Así es después de que fuera proclamado presidente de la RFEF tras ser el único candidato en sumar los avales en el proceso electoral que se realizó hace unas semanas.