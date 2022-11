Sergio Ramos ha sido reconocido como mejor defensa de todos los tiempos en los premios Globe Soccer. El central del PSG, que no está entre los elegidos de Luis Enrique para disputar con España el Mundial de Qatar 2022, ha recibido el galardón en la gala celebrada en Dubai, viendo como el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, se iluminaba con su cara, luciendo curiosamente una camiseta de la Selección. Además, han sido premiados varios integrantes del Real Madrid por los éxitos logrados durante la temporada pasada.

El mundo del fútbol reconoce así la importancia de Ramos en la historia del deporte rey, donde ya figuraba entre uno de los más grandes, comparándose con jugadores como Beckenbauer, Maldini o Cannavaro. Sin embargo, ahora, queda reconocido como el mejor de todos ellos con un galardón que premia una de las carreras más exitosas que se recuerdan.

El que fuera capitán del Real Madrid cuenta en su haber con un Mundial y dos Eurocopas con España, además de sumar otros 24 títulos a nivel de clubes, destacando las cuatro Champions logradas con el conjunto madridista, así como seis ligas, cinco de ellas con los blancos y otra con su actual club.

🏆 Congratulations to Sergio Ramos on winning BEST DEFENDER OF ALL TIME at the 2022 #GlobeSoccer Awards 👏@SergioRamos @OraEgypt pic.twitter.com/wADeWqLHkf

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022