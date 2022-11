Sergio Ramos: «Estoy disponible, ojalá tenga una oportunidad de ir al Mundial»

Sergio Ramos quiere volver a vestir la camiseta de la selección española. El defensa, indiscutible en el Paris Saint Germain, mostró su voluntad a volver a vestir la elástica roja en el Mundial de Qatar. El central lo dejó muy claro en rueda de prensa tras dar por zanjados los problemas físicos que le tuvieron durante muchos meses en la lista de lesionados.

«Respecto a la selección, todo el mundo sabe lo que significa defender los colores de mi país. A pesar de haber sido un año duro de las lesiones, vuelvo a sentirme muy bien y vuelvo a estar disponible. Al final no es una decisión que dependa de mí. Sigo con la ilusión de defender los colores de la selección y mi sueño es ir al Mundial», dijo Sergio Ramos sobre su posible regreso.

El jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española en toda la historia sabe que tiene un camino complicado por delante. «Hay que intentar convencer a Luis Enrique. No es algo que dependa de mí. Respeto al seleccionador y ojalá tenga la oportunidad de poder volver a jugar un Mundial», zanjó el jugador que participaría en su quinto torneo de selecciones organizado por la FIFA.

El sevillano, además, desveló el estado de Leo Messi de cara al próximo Mundial de Qatar donde tendrá su última oportunidad de ganar el título. «Sigue al máximo nivel. No se debe medir a los jugadores por la edad y no por rendimiento. Sigue siendo uno de los mejores del mundo y es un privilegio tenerle en el equipo. De cara al Mundial, no lo sé. Le veo muy centrado desde el inicio de temporada. Todos los que tienen posibilidades de ir a una Copa del Mundo y no ha tenido la suerte, como nosotros, de ganarla, puede tener ciertas cosas en la cabeza. Está muy centrado en rendir bien», zanjó.