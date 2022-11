El Real Madrid arrasa en los Globe Soccer Awards

El Real Madrid salió por la puerta grande de los Globe Soccer Awards, entregados en la tarde de este jueves, con hasta seis galardones. Karim Benzema, Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, José Ángel Sánchez, Juni Calafat y la propia entidad salieron como triunfadores de estos premios.

Juni Calafat se llevó el premio al mejor scout del año como representante del Real Madrid, la entidad blanca fue galardonada como el mejor club masculino del 2022, José Ángel Sánchez se llevó el premio al mejor ejecutivo del año, Florentino Pérez salió vencedor como el mejor presidente del año, Carlo Ancelotti levantó el premio al mejor entrenador del año y Karim Benzema redondeó la tarde con el galardón a mejor futbolista del año.

YOUR BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR, KARIM BENZEMA 🔥 #GlobeSoccer @DubaiSC @TikTokMENA @Benzema https://t.co/dqAbnkOfge

El Real Madrid arrasó en los Globe Soccer Awards llevándose hasta seis galardones y cerrando la fiesta con el premio más deseado, el que recibió Karim Benzema como mejor jugador del año tras su gran temporada pasada levantando la Champions y la Liga. El premio a mejor club del año también puso rumbo a Chamartín.

Algunos de los premiados en otras categorías fueron Victor Osimhen, que ganó el premio al mejor jugador emergente del año, Rafaela Pimienta con el premio al mejor traspaso del año (Haaland al Manchester City), René Ramos fue el vencedor de la mejor carrera como agente, Paolo Maldini y Frederic Massara se llevaron el premio al mejor director deportivo del año, el Benfica fue galardonado como el mejor equipo juvenil del año, el Olympique de Lyon venció en la categoría de mejor equipo femenino del año, Alexia Putellas se llevó el trofeo a la mejor jugadora del año y Jorge Mendes se llevó el premio al mejor agente del 2022.

🏆 Congratulations to Florentino Pérez on winning the 2022 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST PRESIDENT OF THE YEAR 👏@RealMadrid @Socios pic.twitter.com/YoBIRGvKoe

