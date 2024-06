El Girona dispara los precios de sus abonos sin incluir la Champions y ‘sangra’ a sus aficionados

El Girona ha lanzado ya la campaña de abonos para la próxima temporada, en la que se estrenarán en Champions League. Los precios respecto a la campaña anterior se han incrementado en más de un 6% para las renovaciones y en más de un 10% para las nuevas altas, llegando a alcanzar en algunos sectores una subida de 90 euros. A esos precios habrá que sumar lo que los aficionados gerundenses deberán pagar por ver –como mínimo– los cuatro partidos de la primera fase de la máxima competición que se jugarán en Montilivi, puesto que no incluyen los partidos de Champions en el abono.

Como era de esperar, las nuevas medidas tomadas por la directiva de cara al próximo curso no han gustado nada a los aficionados. El club lanzaba el jueves su campaña de abonados para la temporada 2024-2025 y las reacciones no se hacían esperar. Todo por el incremento de los precios, por incluir sólo unos hipotéticos octavos de final o cuartos de final de Copa del Rey, siempre y cuando los rivales no sean ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Atlético, y poner los partidos de Champions con tarifas aparte.

El Girona ha subido considerablemente los precios de sus partidos de cara a la próxima temporada. Después de firmar una temporada de ensueño, en la que lograron quedar terceros en Liga, luchando buena parte de las jornadas por el liderato y hasta el final por la segunda plaza, el club ha impuesto unas tarifas sumamente altas respecto a la próxima temporada.

El Girona sube los precios de sus abonos

Comparando precios con los abonos de la Real Sociedad de cara a la temporada que acaba de finalizar, en la que jugó Champions, los precios en Montilivi llegan a ser hasta 100 euros más caros. Mientras que en Anoeta se pagaba como máximo 675 euros por un abono en Tribuna, en el estadio del conjunto catalán el precio asciende hasta los 780 euros para las renovaciones, mientras que si se trata de un alta nueva, se dispara hasta los 937 euros.

En esta zona de Tribuna Superior, el Girona cobraba el pasado curso a sus aficionados 730 euros en renovaciones y 840 euros a las nuevas altas, por lo que la subida es del 6,8% y del 11,5%, respectivamente. Pero el incremento es similar en todas las zonas del estadio. En los fondos, llamados Gol Norte y Gol Sur, el club ha establecido precios de 340 euros para renovaciones y de 410 euros para los nuevos abonados, siendo los más económicos. Las subidas respecto al año pasado rondan el 6% y el 10%, respectivamente.

Sin Champions

Una de las medidas que más ampollas ha levantado entre los aficionados del Girona es que la Champions League no estará incluida en el nuevo abono. Será la primera participación del equipo catalán en competición europea y se estrenarán a lo grande. Además del importante incremento de millones que supondrá para las arcas del club participar en la máxima competición continental, también harán una gran caja a costa de sus aficionados.

El club ha decidido no incluir los partidos de Champions League en los abonos de la temporada. Cabe recordar que, con el cambio de formato, disputarán cuatro partidos en la primera fase, a los que se podrían sumar uno de playoffs de acceso a octavos en caso de quedar clasificados entre el noveno y el vigesimocuarto, algo bastante probable. En esa liguilla recibirá en Montilivi a un cabeza de serie –como Manchester City, Bayern o PSG– y a otro equipo del segundo bombo, en el que habrá nombres como Juventus, Arsenal, Milan o Bayer Leverkusen.