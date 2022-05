Getafe - Barcelona: horario y dónde ver por TV y online en vivo el partido de Liga Santander.

El Barcelona visita el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe en el partido correspondiente a la jornada 37 de la Liga Santander. Los hombres de Xavi Hernández, que ya certificaron su clasificación para la próxima edición de la Champions League pueden ahora cerrar matemáticamente la segunda plaza, pero para ello tendrán que imponerse a un equipo que está virtualmente salvado.

La intención del Barcelona en este choque será la de cerrar de forma matemática el segundo puesto de la clasificación de la Liga Santander. El conjunto azulgrana comenzó la temporada de una forma bastante mala a las órdenes de Ronald Koeman y la llegada de Xavi Hernández sirvió para reconducir esa situación y acabar en un meritorio segundo puesto que, además de entrar en la Champions League, también les sirve para jugar la próxima Supercopa de España.

Para perder la segunda posición en la clasificación de la Liga Santander el Barcelona tendría que perder sus dos partidos y que el Atlético de Madrid no falle en ninguno de los dos encuentros que le quedan por disputar. Es por ello que esa segunda plaza está prácticamente asegurada para los de Xavi Hernández, por lo que el técnico azulgrana podría comenzar a dar minutos a los jugadores que han tenido menos apariciones en este curso o también darle pronto una titularidad a Ansu Fati, aunque parece poco probable porque no hay nada en juego y no quieren arriesgar.

La temporada también se acaba para un Getafe que todavía no tiene asegurada la permanencia. Quique Sánchez Flores cogió a un equipo hundido y ha logrado, a base de esfuerzo y resultados, sacarlo de la zona de descenso y ya prácticamente ha conseguido la salvación. Los azulones están a cinco puntos de los puestos de descenso y quedan seis en juego, por lo que muy mal se le tiene que dar a los madrileños para acabar descendiendo de categoría.

Dónde ver el Getafe – Barcelona

El Getafe – Barcelona se puede ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Si quieres ver online en vivo el Getafe – Barcelona, puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 37 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Getafe – Barcelona desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del partido del Barcelona

El Barcelona se enfrenta al Getafe en el partido correspondiente a la jornada 37 de la Liga Santander a partir de las 19:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Getafe – Barcelona

El estadio del Coliseum Alfonso Pérez acoge este domingo 15 de mayo de 2022, a las 19:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 37 de la Liga Santander entre el Getafe y el Barcelona.

El árbitro del Getafe – Barcelona

El colegiado designado para el partido del Coliseum Alfonso Pérez de este domingo entre el Getafe y el Barcelona es Jesús Gil Manzano. En el VAR estará Alejandro Hernández Hernández.