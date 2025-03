El gesto y las quejas que reflejan la caída de Djokovic en Indian Wells: «Puta hora para jugar»

Djokovic abandonó el Tennis Garden de Indian Wells serio y cabizbajo, sin apenas levanta la mirada. Al ojo humano le resulta extraño lo de ver al balcánico acercarse derrotado a la red y estrechar la mano con el juez de silla antes que su rival. En las últimas semanas ya ha sucedido en dos ocasiones. Apeado en Doha por Berrettini y en California por Van de Zandschulp.

El primer set del serbio fue de los peores que se le recuerdan en su exitosa carrera deportiva. Cometió 14 errores, uno más de los puntos que ganó en total, 13. Ni siquiera Murray, que le acompaña en la gira estadounidense, ha sido capaz de cambiar el rumbo de un Djokovic alejado de su mejor tenis y cuya actitud sobre la pista genera incertidumbre.

Al serbio se le vio ausente contra Van de Zandschulp. Una doble falta y dos errores con la derecha y un golpeo al pasillo de dobles permitieron al neerlandés conseguir la primera de las cinco roturas de servicios que logró en el partido. Se creció Botic que llegó a ganar 21 de 23 puntos en ese parcial. Y Djokovic como si nada. Ni un enfado, ni su clásica pausa médica para cortar el ritmo al rival. Nada.

Únicamente se activó cuando abrochó la segunda manga e igualó el partido, pero se quemó en el desierto californiano. «Puta hora para jugar, puta hora para jugar», bramó en un perfecto castellano cuando restaba y el sol le daba de bruces en su rostro. Durante el partido, que se disputó a las 15:45 horas californianas, se colocó una gorra en posiciones poco corrientes para tratar de solventar el problema.

Pero nunca se le vio cómodo sobre una pista que jugó en su contra. Indian Wells es el torneo más lento de los disputados en superficie rápida, por eso modificaron el material para ganar velocidad. «La pelota bota mucho», dijo Djokovic durante el partido. Se desahogó una vez finalizado cargando contra la nueva modificación.

«He cometido errores horribles. No hay ninguna excusa para una mala actuación. Sinceramente, la diferencia entre la pista central y las otras es inmensa. La pelota bota en la pista central mucho más alta que en pistas de tierra batida. He sufrido mucho con eso, no he podido encontrar el ritmo, «dijo el balcánico, que retrocede a 2018, cuando enlazó dos tempranas eliminaciones consecutivas.