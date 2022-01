El próximo 27 de enero se estrena en Netflix Soy Georgina, un reality que promete revelar todos los detalles de la vida de Georgina Rodríguez. Aprovechando que son semanas de promoción para que el documental se estrene a lo grande, la influencer de 27 años ha concedido una entrevista muy personal en la que ha abordado temas como su relación con Cristiano Ronaldo, el ascenso a la fama y su día a día familiar.

«Estoy viviendo mi sueño. Hace cinco años, mi vida cambió. Pero sigo siendo la misma, con los mismos amigos, gustos y valores. Tras trabajar limpiando hoteles, ser dependienta y camarera, las ofertas que ahora le llegan están marcadas siempre por el empeño, la dedicación y las ganas. Me siento muy afortunada», dice la modelo.

Además, Georgina Rodríguez no esconde que está «agradecida» de haberse cruzado en la vida de Cristiano Ronaldo hace algo más de cinco años. «Cada momento que paso con él me hace sentir muy especial, que soy la mujer de su vida, la madre de sus hijos, y él es el padre de los míos. Entonces, todavía me encanta más. Lo vivo y me lo demuestra (su cariño) continuamente», añade en su entrevista para la revista Hola.

«Si hubiera nacido con esta suerte, no sé si hoy lo disfrutaría igual. Ahora hago fotos maravillosas, trabajo para las mejores marcas y estoy haciendo un reality», añade Georgina Rodríguez, que precisamente profundiza sobre ese documental, al que se refiere como un «reto», que Netflix estrenará el 27 de enero: «Cuando terminé de grabarlo, me quedé como vacía, triste. Cuando pones ganas, ilusión, y todos vamos hacia el mismo camino, el resultado del trabajo es maravilloso».

«Gracias Netflix por vivir junto a mí una de las aventuras más maravillosas de mi vida y millones de gracias a todos mis seguidores y amigos que esperan con ansias e ilusión el estreno de mi reality. No se me ocurre mejor día que el día de mi cumpleaños para el lanzamiento de Soy Georgina. El día 27 de enero celebramos todos juntos desde 190 países. Nos vemos en Netflix», añade en sus redes sociales.