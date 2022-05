La Georgina Rodríguez que nadie conoce: así era la influencer antes de conocer a Cristiano

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo disfrutron hace unos días de una escapada para relajarse después de semanas muy duras a raíz del fallecimiento de uno de sus mellizos en el parto. La pareja se repone poco a poco del golpe, sin duda el más cruel de sus vidas. La influencer lo pudo pasar mal por otros motivos en su infancia, pero nada que ver con perder a un hijo así.

La historia de amor entre Georgina y Cristiano surgió en el verano de 2016. Ella era dependienta en una tienda de lujo y el portugués se enamoró de ella. Fue un flechazo. Él se atrevió a pedirle el número de teléfono y comenzaron a salir, aunque no fue hasta unos meses después cuando ambos oficializaron su relación. A partir de ahí, empezaron a acaparar portadas y noticias: «Al principio fue muy bien hasta que salieron las fotos de París (con Cristiano). La prensa me acosó y tuve que cambiar de tienda. En Gucci solo estuve 8 meses, desde abril hasta diciembre de 2016. Yo me escondía, pero me iban a buscar a la tienda. También llamaban por teléfono haciéndose pasar por clientes míos. Empecé a estar muy incómoda y me fui…».

Así era Georgina Rodríguez

Ella misma ha contado muchas veces la vida que llevaba, y hay fotos de su pasado que sorprenden en las redes sociales por su sencillez y naturalidad: «Dejé de bailar a los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblecito pequeño donde no hay mucho que hacer. Siempre he sido muy echada para adelante y no tenía miedo. Tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida. Pensé en estudiar una carrera, pero sabía que antes tenía que ponerme a trabajar si quería venirme a Madrid».

«Como tenía claro que si me quedaba en Jaca no iba a ahorrar nada, trabajé de camarera en un pueblo pequeño de Huesca en el que no había casi nadie, donde alquilé un piso y compartí habitaciones con unos profesores interinos. Cuando tuve el suficiente, me vine a Madrid. Llegué sola con 19 años y me puse un escudo, pero es verdad que me entró un poco de miedo al principio», añade Georgina sobre esos años en los que la influencer era bastante diferente tal y como se aprecia en las fotografías que se están haciendo virales.