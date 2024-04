¿Ganará más dinero Xavi Hernández quedándose en el Barcelona?

Cambio radical de los acontecimientos en Barcelona con la continuidad de Xavi Hernández al frente del cuadro azulgrana. Tras anunciar el pasado 27 de enero que se iría del club a final de temporada, este miércoles se ha confirmado que el técnico catalán seguirá en el Barça y cumplirá su contrato hasta 2025 a pesar de no ganar ningún título.

El técnico catalán ha cambiado de opinión y cumplirá su contrato después de la reunión que se celebró en la tarde de este miércoles en el domicilio de Joan Laporta. El entrenador del Barça anunció su marcha el pasado 27 de enero tras una surrealista derrota contra el Villarreal en Montjuic, pero se ha producido un giro de 180 grados y será el entrenador del conjunto azulgrana la próxima temporada.

La pregunta del millón ahora es conocer si Xavi Hernández va a ganar más dinero con esta decisión o no. El contrato del entrenador nacido en Tarrasa no cambia para nada. Él tenía contrato hasta 2025 y finalmente, cuando parecía que no iba a ser así, lo va a cumplir. Por lo tanto, el entrenador del Barcelona cobrará hasta 2025 lo que le correspondía, ya firmado y acordado con el club blaugrana tras ganar la Liga la campaña pasada.

El primer contrato que firmó Xavi Hernández con el Barcelona fue con un salario inicial de casi 4 millones al año. Posteriormente, tras levantar la Liga y la Supercopa de España en su primera temporada completa, Joan Laporta y su Junta Directiva decidieron renovar su contrato. Eso supuso un incremento en el salario del técnico catalán que pasó a cobrar 8 millones de euros anuales.

Xavi se queda en el Barcelona

El nuevo contrato que firmó Xavi Hernández con el Barcelona contenía una cláusula adicional con la que el entrenador español podría ampliar otra temporada más el mismo. Pero esa situación parece ya imposible, ya que el Barça tendría que haber ganado la actual Liga o la actual Champions. En la Liga de Campeones ya está eliminado y en la Liga el Real Madrid ya es el virtual campeón tras ganar el último Clásico en el Santiago Bernabéu por 2-3 con un gol de Jude Bellingham en el descuento.

Por lo tanto, con este giro de los acontecimientos que ha terminado con la continuidad de Xavi Hernández hasta 2025, el técnico del Barcelona cobrará el mismo salario que en la actual temporada. Durante la próxima campaña, Xavi se embolsará otros 8 millones de euros, al igual que en esta temporada. Si el técnico de Terrasa se hubiese marchado, como él mismo dijo y ha ido reafirmando durante los últimos tres meses, hubiese renunciado a cobrar esos 8 millones de euros que ahora ha vuelto a asegurarse. Por lo tanto, Xavi sí ganará más dinero con esta decisión.

Una cumbre en casa de Laporta

Horas tensas las que se han vivido en Barcelona en torno al futuro de Xavi Hernández. Después de una reunión en la tarde de este miércoles entre el técnico español y Deco en la Ciudad Deportiva, ambos se desplazaron al domicilio de Joan Laporta para reunirse junto a él, Rafa Yuste y Alejandro Echevarría, que les esperaban para abordar que ocurrirá la próxima temporada. La noticia que salió de esa reunión fue que Xavi se quedará un año más, es decir, que da marcha atrás a su decisión de irse y que se mantiene en el banquillo culé, siguiendo hasta 2025.

Y es que en el día libre del primer equipo, Xavi Hernández se desplazó en primer lugar a la Ciudad Deportiva para decidir su futuro junto a Deco. Era la primera toma de contacto para saber las intenciones de las dos partes de cara a la próxima temporada. Pero la realidad es que no se iban a tomar decisiones importantes hasta que el entrenador español se viera cara a cara con Joan Laporta. Y cuando parecía que la reunión entre el egarense y el director deportivo daba por cerrado el primer episodio de esta saga, se producía la segunda.

Pasadas las 19:30 horas de la tarde de este miércoles, se podía ver a Deco llegando al domicilio de Joan Laporta. Ahí le esperaban el presidente del club y el vicepresidente, Rafa Yuste. Minutos más tarde aparecía Xavi Hernández para abordar su futuro. El Barcelona volvía a retransmitir frente a los periodistas una de las reuniones más importantes de los últimos años evitando de esta manera la discreción. Una cumbre que terminó con la continuidad de Xavi hasta 2025.