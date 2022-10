El Galatasaray entra en escena en medio del ‘caso Cristiano’

En medio de la polémica entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United donde los diablos rojos han tomado la decisión de apartar al futbolista luso por su feo gesto en el último partido frente al Tottenham, ha salido un nuevo pretendiente para el jugador. El Galatasaray, de la liga turca y que ya intentó su fichaje en el pasado mercado veraniego, volverá a la carga para tratar de convencer y persuadir al delantero tras el Mundial de Qatar que dará comienzo el próximo 20 de noviembre.

Y es que el ex del Real Madrid buscó a toda costa salir del Manchester United el pasado verano, pero no logró ningún acuerdo con los clubes a los que Jorge Mendes ofreció. Ahora, con esta nueva situación, el cinco veces Balón de Oro se mantiene en sus trece de salir de Old Trafford esta misma temporada y el Galatasaray habría pedido una reunión con el representante del futbolista para conocer la situación y las intenciones de un Cristiano cuyo hartazgo en Manchester es evidente.

La situación en Manchester es de lo menos agradable tanto para el jugador como para Ten Hag e, incluso, los aficionados ven como su gran estrella está muy descontento con su situación y la tensión es máxima dentro del club. Desde que comenzó la temporada, la relación entre el técnico holandés y el delantero portugués no ha sido la mejor. Por otro lado, el bagaje ofensivo de Cristiano se ha visto reducido notoriamente respecto a sus últimos años. A pocos días de entrar en noviembre, el delantero tan solo ha anotado dos goles y ha repartido una asistencia.

Según informa Fotomac, medio turco, el club otomano tratará de llenar de argumentos al futbolista de 37 años para que cambie de aires en el próximo mercado invernal. Incluso van más allá de la cuestión y, el presidente de la entidad, estaría tratando de comenzar las negociaciones en el próximo mes de noviembre.