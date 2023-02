Los futbolistas que declararon abiertamente su homosexualidad antes que Jantko

La noticia saltaba este lunes, Jakub Jantko, el jugador del Getafe cedido actualmente en el Sparta de Praga, reconocía abiertamente a través de sus redes sociales que era homosexual. «Ya no quiero esconderme más», decía el futbolista checo, el primer futbolista que lo reconoce en la Liga Santander pero no el primero de una lista que, si bien no es extensa, deja a las claras que hay un problema de fondo al respecto. En el pasado han sido muchos los que han dado el paso.

Thomas Hitzlsperger

Posiblemente uno de los jugadores con mayor trascendencia y más conocidos de los que conforman este listado. El centrocampista alemán, uno de los titulares en la final de la Eurocopa 2008 con la que España iniciará un trayecto repleto de éxitos y campeón de la Bundesliga con el Stuttgart, esperó a poner punto y final a su carrera deportiva para reconocer públicamente que era homosexual. Lo hizo con 30 años, en un retiro muy prematuro. Actualmente es director deportivo del Stuttgart.

Mapi León

La española es una de las futbolistas que abandera y pone en el foco, desde su posición, al colectivo LGTBIQ+. La jugadora del Barça no ha tenido reparos para reconocer en diferentes ocasiones que es homosexual, normalizándolo y animando a otras compañeras y compañeros a hacer lo mismo.

Joshua Cavallo

Uno de los más recientes casos antes de este de Jakub Kantko fue el de Joshua Cavallo. Este futbolista australiano siguió un método similar al del checo, comunicando que era homosexual a través de sus redes sociales con un vídeo en el que contaba que «crecer siendo gay y jugar al fútbol eran dos mundos cuyos caminos nunca se habían cruzado» y que sacrificó, durante gran parte de su recorrido futbolista «quién era» para poder continuar sin obstáculo su carrera. Actualmente milita en el Adelaide United, uno de los grandes equipos de la A-League australiana.

Justin Fashanu

El de Justin Fashanu fue posiblemente uno de los primeros casos de futbolistas que reconocieron su homesexualidad y, en su casa, más polémico y con trágico final. «Yo soy gay», titulaba una de las mayores cabeceras británicas con el rostro de Fashanu allá por los 90. Su familia no aceptó su condición y cortó la relación con él. Llegó a ser acusado de abusar de un menor de edad, algo que se demostró falso, reconociéndole la inocencia pero no evitó que se suicidara como consecuencia de la presión social.

Magdalena Erikson y Pernille Harder

La historia de amor de Magdalena Erikson y Pernille Harder ganó valor tras el beso que protagonizaron ambas durante el Mundial de 2019, cuando tras el pase a los cuartos de final de Erikson, ambas se besaron en la grada, algo que reconocieron más tarde que hicieron para dar visibilidad y naturalidad al colectivo dentro del fútbol.

David Testo

El jugador estadounidense anunció su homosexualidad en noviembre de 2019. Poco después sorprendió al retirarse, al igual que Hitzlsperger, de manera prematura. Jugaba en el Montreal Impact canadiense y reconoció poco después de hacerlo público tras colgar las botas que no creía «que los equipos canadienses estén dispuestos a contratar a un futbolista gay actualmente».

Collin Martin

Collin Martin, a sus 28 años, milita actualmente en el San Diego Loyal de Estados Unidos, en la segunda división del país por debajo de la MLS. Fue en 2018 cuando anunció en sus redes sociales que era homosexual tras compartir una foto con la bandera del colectivo LGTBIQ+.