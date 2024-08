El futbolista Dani Parejo estalla por la huida de Puigdemont: «Es indignante»

Dani Parejo, futbolista del Villarreal, ha estallado a través de sus redes sociales tras la nueva huida que ha protagonizado Carles Puigdemont este jueves tras su regreso fugaz a España. Una situación que se ha convertido en un bochorno nacional y que ha indignado al jugador español.

«Lo vivido en el día de hoy en nuestro país es indignante. Viva España», comentó un Dani Parejo muy enfadado en sus redes sociales tras lo sucedido con Carles Puigdemont desde la mañana de este jueves. Una nueva huida que ha superado a la realidad.

Dani Parejo, que ya estuvo animando junto a su familia en Alemania a la selección española de fútbol durante la Eurocopa, nunca ha escondido su sentimiento español y su sentimiento político. El futbolista del Villarreal quiso dar su opinión tras una situación bochornosa que ha vuelto a dejar en ridículo al Gobierno de Pedro Sánchez.

Puigdemont vuelve a huir

Unas 3.500 personas, según fuentes de la Guardia Urbana, arroparon este jueves al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el acto de bienvenida organizado en el paseo Lluís Companys de Barcelona por su regreso a Cataluña, tras lo que se le ha perdido de vista sin que conste que esté detenido.

Puigdemont ha logrado irrumpir en este acto de bienvenida, celebrado a pocos metros del Parque de la Ciutadella donde se ubica el Parlament, sin haber sido antes detenido por las fuerzas de seguridad. Tres minutos antes de las nueve de la mañana, Puigdemont apareció andando por la calle Trafalgar, flanqueado por el presidente del Parlament, Josep Rull, y se ha abierto paso hasta el escenario instalado frente al Arco de Triunfo.

Allí le esperaban, entre vítores y gritos de «Independencia», unas 3.500 personas, entre simpatizantes, cargos electos y representantes de partidos y entidades independentistas, según han informado fuentes de la Guardia Urbana.

Los congregados aclamaron al ex presidente de la Generalitat, que se hallaba huido de España desde hace casi siete años, durante su discurso que duró apenas cinco minutos. Posteriormente, Puigdemont abandonó el escenario, rodeado por numerosos diputados y cargos electos de Junts, una comitiva que se dirigióa las puertas del Parlament. Durante el trayecto se perdió de vista al ex presidente catalán pese a las numerosas cámaras que seguían a la comitiva en dirección al Parlament. Por el momento, Puigdemont sigue en paradero desconocido.

Puigdemont celebra su huida

El abogado Jordi Cabré, del equipo de defensa del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que el plan que habían ideado para su retorno ha salido «perfecto» y que el objetivo del político catalán no era «hacerse detener ni boicotear ninguna sesión de investidura». De esta forma, el entorno del ex presidente independentista deja en evidencia tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a los Mossos d’ Escuadra que, tras la desaparición del líder de Junts, pusieron en marcha la Operación Jaula para su detención.

Cabré ha señalado que el plan de Puigdemont era «ejercer su derecho como diputado electo» en el Parlament y ha añadido que aún lo mantiene. Al ser preguntado por el paradero de Puigdemont, ha respondido que lo desconoce y que no sabe si se dará a conocer en las próximas horas, pero ha celebrado que hasta el momento el resultado de lo planeado «ha sido perfecto».