El juicio de Cristiano Ronaldo por sus delitos fiscales se celebrará el 21 de enero

El juicio de Cristiano Ronaldo por sus delitos fiscales ya tiene fecha: el 21 de enero de 2019. Así lo ha decidido la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, que le ha citado para esta fecha con el objeto de que ratifique ante el juez el pacto de conformidad alcanzado con Hacienda, después de que fuera acusado de defraudar 14,7 millones entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2014.

Curiosamente, Cristiano Ronaldo deberá declarar en la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid de la que fue titular en su día la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El futbolista portugués tendrá que reconocerse culpable de haber cometido cuatro delitos fiscales durante su etapa en el Real Madrid y admitirá una pena de dos años de prisión que no llevará aparejado el ingreso en la cárcel al carecer Ronaldo de antecedentes penales.

Cristiano Ronaldo ya ha liquidado la multa correspondiente con la Agencia Tributaria –la cantidad más importante la pagó el pasado 6 de agosto cuando ingresó 13,4 millones en la arcas de Hacienda–, pero aún tiene que asumir los delitos fiscales en el juzgado y ante la Fiscalía, tal y como dispone la ley.

Tal como informó el diario As, el abogado de Cristiano Ronaldo, José Antonio Choclán, está intentando que la pena de dos años de prisión sea sustituida por una multa añadida de 375.000 euros, pero el juez aún no ha aceptado este extremo.

Según la ley de nuestro país, las personas que hayan sido condenadas por primera vez y cuya pena de prisión no supere los dos años no tienen por qué ingresar en prisión, siempre y cuando no comentan una falta durante dicho periodo de tiempo.

Un caso calcado al de Messi

El caso de los delitos fiscales de Cristiano Ronaldo es casi calcado al de Leo Messi, quien también fue condenado por fraude fiscal. A mediados de 2013, la estrella argentina del Barcelona, Leo Messi, y su padre, Jorge Horacio, fueron citados a declarar acusados de tres delitos contra la Hacienda Pública que se habrían cometido entre 2007 y 2009. En concreto, se les acusó de haber defraudado 4,1 millones de euros en las declaraciones del IRPF de 2007, 2008 y 2009. Por este delito, Messi fue condenado a 21 meses de cárcel, que pudo eludir pagando una fianza que se sumó a la cantidad defraudada.