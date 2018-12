El PSG podría vender a Neymar o Mbappé para cumplir con el Fair Play Financiero

El PSG podría estar planteándose vender a Neymar o Mbappé para cumplir con el Fair Play Financiero El club francés ha desmentido esta información a través de un comunicado

El diario L’Equipe desvela en la portada del sábado una información que hace temblar los cimientos del PSG. Según este medio, el club galo se estaría planteando la posibilidad de vender a una de sus estrellas, Neymar o Mbappé, par poder cumplir el Fair Play Financiero de la UEFA.

El rotativo galo explica que el miedo a no poder cumplir con las exigencias del organismo europeo llevaría al PSG a tomar esta decisión. Además, en la información se añade que el club cree que podría sacar más dinero si vende a Mbappé, aunque el Manchester United estaría interesado en fichar a Neymar. No obstante, hasta que la UEFA no se pronuncio en unos meses sobre el Fair Play Financiero todo estaría en el aire.

Esta información no ha gustado nada a un PSG que no ha dudado en emitir un comunicado titulado “L’Equipe, un medio de desinformación”. En el texto reza lo siguiente: “Más allá de negar con la mayor firmeza estas afirmaciones totalmente erróneas, ridículas y con la única probabilidad de recrear un clima de grandes tensiones entre el club y este medio, el PSG se pregunta, una vez más, acerca de la honestidad intelectual de L’Equipe y los motivos ocultos de su línea editorial sobre el PSG. Abundan los ejemplos de un tratamiento sin equilibrio y cuyo objetivo es sólo difundir una atmósfera perjudicial…. Frente a la desinformación orquestada por L’Equipe y su incansable intento de socavar su imagen, el PSG, el club más popular y exitoso de Francia, reafirma su deseo de avanzar y dialogar sólo con interlocutores de buena fe“.