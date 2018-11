Rayo Vallecano – Eibar: Partido de la Liga Santander, en directo

Sigue en directo la retransmisión del partido entre Rayo Vallecano y Eibar de la jornada 14 de la Liga Santander

Rayo Vallecano y Eibar inauguran este viernes la jornada 14 de la Liga Santander con el encuentro que se disputa a las 21 horas en el estadio de Vallecas. Los locales necesitan empezar a sumar de tres en tres para intentar salir del abismo y no hundirse todavía más en los puestos de descenso. Enfrente tendrán a un equipo que llega eufórico tras vencer al Real Madrid.

Los pupilos de Mendilibar no quieren que les pase factura la euforia por la victoria ante uno de los grandes favoritos para conseguir el título, para así poder sumar otros tres puntos que les acerquen a los puestos de acceso a competiciones europeas. Vallecas es un campo complicado y más aún con un Rayo herido que necesita la victoria como el comer.

El cuadro vallecano no gana desde que lo hiciera en la segunda jornada ante el Huesca en El Alcoraz. Todavía no conoce el triunfo en su estadio y quiere dar una alegría a su afición frente a un equipo que, aunque tenga cierta ventaja en la clasificación, es un rival directo en la pelea por no descender a la Liga 123.