Villa anuncia que deja el New York City

David Villa ha confirmado a través de YouTube que deja el New York City, aunque no especifica si también dejará el fútbol o buscará otro destino. De hecho, tal y como ha asegurado el delantero, esta información la dará más adelante.

El New York City ha hecho oficial esta decisión en su página web con un comunicado en el que el asturiano se ha mostrado muy agradecido al club que le permitió disfrutar del fútbol en los Estados Unidos. Allí ha marcado 80 goles en 124 partidos.

“Sólo puedo decir gracias, gracias a todos. Primero, a City Football Group que me dio la oportunidad de venir aquí. A NYCFC y MLS por aceptarme. A todos, desde el fondo hasta la cima en el Club, que me ayudaron día a día. Gracias a las personas en las oficinas, a las personas que trabajan con el equipo, a los entrenadores y al personal. Gracias a mis compañeros de equipo, sin ellos hubiera sido imposible tener éxito. Gracias a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación que siempre me dieron el respeto y el amor”, ha asegurado el goleador.

“Obviamente, nuestros fanáticos, recuerdo el primer día que mostré la camiseta y ellos estaban allí. Me hubiera gustado darles a los aficionados la Copa MLS, pero no tengo ninguna duda de que en los próximos años el Club lo obtendrá con seguridad. Mi experiencia aquí fue increíble. Me dio todo como futbolista, como persona y como hombre de familia. Siempre recordaré esta experiencia con amor. Mi corazón está aquí y soy un fan de NYCFC para siempre”, finalizó.