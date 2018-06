Acosan a una reportera de Telecinco en plena calle en Rusia

María Gómez, periodista de Telecinco, ha condenado los hechos en su Twitter

María Gómez, reportera de Telecinco, ha sido acosada por un espectador mientras grababa su reportaje en Moscú, junto al palacio del Kremlin. La periodista del canal de Mediaset se encontraba en la capital rusa cubriendo el Mundial de Rusia y se encontraba en ese lugar para hablar de la ausencia de Vladimir Putin en el encuentro de octavos de final que enfrentará a España con la anfitriona por un puesto en cuartos.

Sin embargo tuvo que parar la grabación por la aparición de un individuo, que se fue corriendo tras agarrarla con el brazo para darle un beso en la mejilla. Lo cierto es que este tipo de acciones lamentables se han convertido en habitual a lo largo de esta Copa del Mundo. Varias periodistas de diferentes canales de televisión de todo el mundo también han sido víctimas de estos acosos durante algunos partidos del campeonato.

La reportera condenó este hecho en su cuenta de Twitter. “Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo”, aseguró María Gómez, periodista de Telecinco.