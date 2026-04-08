La Fundación Canaria UD Las Palmas impulsa #Convida, un proyecto de integración para menores no acompañados a través del fútbol

La Fundación Canaria UD Las Palmas pone en marcha #Convida, un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias y dirigido a promover la inclusión social de menores migrantes a través del fútbol. Se utilizará el fútbol como una herramienta motivacional y educativa para favorecer la integración social de las personas migrantes, así como la convivencia intercultural.

El proyecto pretende propiciar la inclusión social de todas las personas migrantes menores de edad que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, por lo que su alcance territorial será el necesario para asegurar la existencia de actividades en todas las islas en las que resulte preciso.

El carácter diferencial de #Convida reside en su enfoque: el fútbol no solo como actividad física, sino como lenguaje común capaz de derribar barreras culturales, sociales y emocionales. A través del trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia, los jóvenes podrán desarrollar habilidades clave para su integración en la sociedad.

El proyecto incluye también actividades dirigidas a dar visibilidad y generar conciencia sobre la importancia de la inclusión social de las personas menores de edad migrantes, así como eliminar prejuicios y estereotipos sobre dicho colectivo.

La Fundación ejecuta el proyecto en colaboración con diferentes clubs de fútbol base de Canarias y brindará formación específica a todo el personal encargado de trabajar con las personas menores de edad.