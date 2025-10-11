De la Fuente: «La noticia sería ver hacer algo mal a Pedri»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Martínez Valero tras la victoria de España frente a Georgia. El combinado mantiene el pleno de triunfos en la clasificación hacia el Mundial de 2026 gracias a los goles de Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal. La selección española suma nueve puntos de nueve posibles y mantiene la directa hacia la cita del próximo verano.

El seleccionador comenzó analizando la convocatoria y a los que no podrán ir al Mundial: «Cuando se tenga que tomar esa decisión, se tomará, pero tenemos una gran cantera de futbolistas. Para mí es un motivo de orgullo. El fútbol a veces es tan duro que te lo aclara con lesiones y contratiempos. Soy un afortunado por dirigir a una selección maravillosa. Sólo tenemos motivos para estar felices».

Sobre la falta de goles ante Georgia, comentó lo siguiente: «Esa es la realidad del fútbol. Es muy difícil golear a nivel internacional. Eso nos sitúa en la realidad. Podríamos haber goleado, pero teníamos un rival que defiende, con coraje y un gran portero. Esa es la realidad del fútbol. Para golear hay que hacer las cosas muy bien.»

También dio su opinión sobre el penalti, que lo tiró Ferran y no Oyarzabal: «Tenemos especialistas. Es un equipo de otra catadura personal. Aquí hay mucho más que compañeros, son amigos. No me ha parecido mal porque Ferran es un especialista. Para fallarlo, hay que tirarlo. Estamos muy seguros con todos. El que mejor esté en ese momento lo tira y no hay inconveniente».

«Siempre que no hay lesiones, me alivia. Es buen momento para recordar que el fútbol es un deporte de riesgo. Estoy feliz. Si no hubiese, sería perfecto el fútbol», comentó sobre las lesiones.

También habló de la lesión de Dani Olmo: «Venía en perfectas condiciones, no había informe médico y tenía una pequeña molestia. Esperábamos que la evolución fuese mejor, pero al no ser así decidimos que abandonara la concentración. Si hubiésemos pensado que podía estar el martes, se habría quedado».

Sobre los sustitutos de Lamine y Nico Williams, explicó: «Las características de cada uno son diferentes. No me inquieta jugar con otro tipo de delanteros porque la impronta del equipo está muy clara. Tenemos mucha calidad y nos garantizan esa calidad que demandamos al equipo».

También habló del halago: «Cuando hablas de personas maduras, los halagos no debilitan y se aceptan de manera natural, pero sin ir más allá, porque el siguiente reto será más complicado. Un equipo con esta calidad humana difícilmente va a debilitarse por esas palabras. Se lo toman de manera positiva, que es bonito. Son muy buenos jugadores y buenas personas».

«Cuidamos todas las facetas del juego. Cuidamos todo al mínimo detalle. Aquí tenemos el tiempo muy escaso y, en cada parcela, tenemos un profesional que analiza. Juanjo, Alberto, Miguel Ángel España… Todos tenemos una parcela que cuidamos al detalle y lo hacemos para que el futbolista esté seguro de que todo lo que le damos es un poquito mejor. Saben que la información que les damos los hace mejores», comento sobre las acciones a balón parado.

Sobre el partido de Pedri, comentó: «Me ha parecido un partido muy bueno. Verle hacer algo mal es noticia. Lo hace casi todo bien. Es un excepcional futbolista, un gran futbolista».