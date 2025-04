La foto de Fernando Alonso que ha suscitado todo tipo de comentarios: «No hace ninguna gracia»

Fernando Alonso presentó a última hora de la tarde del martes el nuevo diseño de su casco para el GP de Arabia Saudí. Lo hizo junto a la diseñadora del mismo Sara Turkestani, ganadora del Fernando Alonso Helmet Design Challenge. La imagen del asturiano con la mujer ha suscitado todo tipo de comentarios porque ella aparece ataviada con el burka, la vestimenta tradicional de las mujeres en algunos países islámicos como Arabia Saudí.

Aston Martin compartió en sus redes sociales la instantánea de los dos protagonistas con el nuevo casco, felicitando a Sara Turkestani por diseñar el casco que lucirá Fernando Alonso este fin de semana en Jeddah: «Enhorabuena a Sara Turkestani, diseñadora ganadora del Fernando Alonso Helmet Design Challenge, cuyo diseño correrá con Fernando Alonso en el #SaudiArabianGP. Ella convirtió su amor por la ciencia y el arte en inspiración para ella y la próxima generación».

La felicitación ha suscitado una gran cantidad de críticas por la imagen de la diseñadora. Sara Turkestani aparece con el burka, la vestimenta tradicional de las mujeres en países islámicos como Arabia Saudí y a algunos no les ha hecho «ninguna gracia» porque a la mujer solo se le ven los ojos. «Que me llamen lo que quieran pero a mí esta foto no me hace ninguna gracia», señala un seguidor.

Que me llamen lo que quieran pero a mí esta foto no me hace ninguna gracia pic.twitter.com/zl7Co6jT1l

«¿Cómo puede Fernando Alonso poner una sonrisa de 32 dientes cuando la chica que diseñó su casco lleva un pijama negro de mujer? ¿¡Está todo bien, Fernando!?», afirma otro aficionado, molesto porque Aston Martin haya compartido esa imagen. Otros resaltan también que es todo un logro que una mujer aparezca en la imagen, aunque sea con el burka.

Congratulations to Sara Turkestani, the winning designer of the Fernando Alonso Helmet Design Challenge, whose design will ride with @alo_oficial at the #SaudiArabianGP 🏎️

She turned her love for science and art into inspiration for herself and the next generation 🎨… pic.twitter.com/uOirowxb5I

— aramco (@aramco) April 15, 2025