La Fórmula 1 acepta el órdago de Hamilton y amenaza con sanciones

Se viene choque de trenes entre la Fórmula 1 y el piloto más laureado en la historia de la competición. Los dos contendientes llevan varias semanas acelerando el ritmo y, por lo visto, ninguno tiene la intención de apartarse para evitar el desastre. El caballo de batalla son las manifestaciones políticas de los pilotos durante las carreras. Lewis Hamilton amenaza con la retirada si no le dejan expresarse con libertad y desde el bando contrario no se arrugan con sus advertencias.

Las últimas palabras del presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, refuerzan la postura de su organismo. Lo hace sin señalar «a ningún piloto», pero con clara referencia a Hamilton, el piloto más reivindicativo de la Fórmula 1, más aún desde la reciente retirada de Sebastian Vettel, otro campeón mundial conocido por no tener pelos en la lengua y defender diversas causas.

«Tengo mis cosas personales, de acuerdo, pero eso no significa que vaya a utilizar a la FIA para hacerlo. Creo que la FIA debe ser neutral. Necesitamos a las súper estrellas de este deporte, hacen un gran trabajo cuando se trata de la competición que todos disfrutamos», dijo Ben Sulayem, añadiendo que cualquier declaración política de Hamilton o de cualquier otro piloto deberá ser»previamente aprobada por escrito por la FIA».

Sanciones a la vista

El nuevo reglamento aprobado recientemente por la FIA también establece que será responsabilidad de los comisarios imponer una sanción en caso de que un piloto viole las normas. «Si hay algo, se estudia el permiso. Si no, si cometen cualquier otro error, es como circular con exceso de velocidad por el ‘pitlane’. Si lo haces, está muy claro lo que te espera», ha advertido el presidente de la FIA durante su paso por el Rally Dakar.

Este contundente mensaje de Ben Sulayem llega solo unos días después de que Lewis Hamilton avisara de que no descarta la retirada si siente que está siendo censurado. «Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más», aseguró en declaraciones a The New York Times.