Flick sobre el penalti de Julián Álvarez: «Me dolió por él, fue una jugada muy desafortunada»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar el duelo de este domingo en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. El técnico alemán habló con la prensa tras el entrenamiento del Barcelona en la mañana de este sábado. Un entreno sin novedades y con todos los jugadores azulgranas disponibles.

«El equipo está muy enfocado y concentrado. Tenemos ganas de este partido. Será duro. Siempre ha sido un encuentro donde podemos aprender. Estamos listos para confrontar esta dureza», comenzó Hansi Flick ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Joan Gamper.

«El Atleti tiene un equipo fantástico. Tienen más de 11 jugadores. Están en forma, al 100%. No hay diferencias aunque jugasen la prórroga en la Champions el pasado miércoles», prosiguió el entrenador del Barcelona.

Sobre el Dortmund: «No quiero hablar de esto. Queda demasiado lejos. Tenemos antes muchos partidos. El Dortmund sabemos que está muy bien, lo están demostrando. Tenemos ganas y estamos muy felices de estar en cuartos. Pero debemos concentrarnos en el Atleti».

Sobre el penalti de Julián Álvarez: «Que quieres que te diga. Fue una acción muy desafortunada. Lo sentí por él. Es un jugador fantástico. No tengo más que comentar. Lo vi y siento dolor por él».

«Hicimos dos partidos estupendos contra el Atleti. En el de Liga no estuvimos tan concentrados al final. Tenemos que defender mejor y más, porque te pueden dañar. En el segundo nos pasó tanto en el principio como en el final y debemos cuidar de esos detalles. Si cometes errores, el Atlético te los hace pagar», señaló el técnico culé.

«Siempre para los equipos es complicado. Pero las selecciones nacionales son importantes. Es lo que hay y tendremos tiempo para que otros jugadores descansen y recuperen la energía perdida. España jugará dos partidos importantes y tendremos una semana para el próximo encuentro», valoró el alemán.

«Claro que hablo con él, con todos. Qué os puedo decir de Gavi, viene de una lesión muy importante. Por el momento, no es el primero tras la lesión. La segunda situación difícil es volver, pero es uno de nuestros mejores jugadores. Nuestro centro del campo está muy bien. Jugará muchos años en este magnífico club y será una de las estrellas. Mejorará mucho, estoy convencido. Está muy centrado y contento por estar aquí. Tiene esperanzas de estar en el Mundial y estoy convencido de que estará», comentó Hansi Flick.

«¿Por qué debería pensar que no es justo? Mi opinión es que está jugando muy bien, pero no es mi decisión si va o no con la selección. Esto lo hace el seleccionador y lo está haciendo muy bien. Él también ve cómo lo está haciendo Iñigo, con su actitud, su mentalidad…», dijo el preparador azulgrana.

Sobre Lamine Yamal: «Lo veo igual que siempre. Siempre ha tenido confianza con el balón, marcar por supuesto que ayuda mucho. También dio la asistencia del primer gol. Está jugando muy bien, su rendimiento es buenísimo. No creo que haya cambiado nada ese gol».

«El partido contra el Atlético de Madrid es un partido más. Queda mucha Liga. No es fácil ganar contra estos equipos. Todos tienen algo especial. Pero estoy contento por el momento en el que estamos. Si estamos concentrados tenemos un potencial tremendo para ganar», concluyó el entrenador del Barça.