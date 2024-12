Flick: «¿La derrota del Real Madrid? No dependemos del rival»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo del partido que mide al Barcelona este sábado (16:15) contra el Real Betis en la jornada 16 de la Liga. El técnico alemán recuperó la sonrisa el pasado martes tras la victoria culé en Mallorca después de tres tropiezos consecutivos en el campeonato español

«El Betis es un equipo muy bueno, tienen jugadores muy experimentados. Ha vuelto Isco que es buenísimo. Son capaces de presionar arriba y tenemos que ser capaces de tener cuidado. Tienen las intenciones muy bien definidas», comenzó señalando Hansi Flick en rueda de prensa.

«Todos los partidos comienzan con 0-0. Es muy importante mantener la mentalidad que en Mallorca. La semana que viene tenemos también la Champions. Tenemos que jugar con esta misma confianza. Esto es lo que necesita este equipo tan joven», valoró el entrenador del Barcelona.

«Estamos convencidos de que necesitamos a Raphinha en todos los partidos. Hay que adaptarse a todo. Es vital para nosotros. Lewandowski empezar mañana también. Los dos», comentó el técnico culé.

«Lo que busco siempre es enfocarse en el equipo. No dependemos del rival. Da igual que sea el Real Madrid. Nos espera un gran partido mañana y queremos ganarlo», dijo el entrenador blaugrana.

«No me lo planteo. No puedo cambiar nada. No estamos ahí. Pienso en mis jugadores, tienen mucha carga y pienso que necesitan también descansar a final de temporada. No me importa», afirmó Hansi Flick sobre la no participación del Barcelona en el Mundial de Clubes.

«Araujo no estará contra el Betis. Viajará a Dortmund, pero no hemos planificado nada. Su objetivo es Leganés, lo está llevando bien. No es fácil, porque el equipo está repleto y está bien. Tenemos 21 jugadores ya. Estoy muy feliz por ello. Lo importante es el partido de mañana», comentó el entrenador germano.

«Es normal que estén mucho más tranquilos. Están felices porque ganaron. Fue una gran victoria para nosotros. Los veo muy concentrados en lo que queremos hacer», valoró Flick en la Joan Gamper.

«Es muy importante que pensemos en las opciones de jugadores viendo el calendario de partidos que tenemos. Me gusta que todos los jugadores estén. De momento todo pinta muy bien. Terminaremos el año con todos sanos si todo sigue así», dijo Hansi en rueda de prensa.

Sobre Vitor Roque: «No me preocupa. Creo en mis jugadores. Todos los rivales tienen buenos delanteros. Hay que tener cuidado y hay que defender siendo un bloque. Por supuesto, lo está haciendo muy bien. A veces hablaba con él y no era feliz. Fue la mejor decisión para él. Está muy bien para él».

«Podría ser una ventaja, pero no estoy convencido. Cuando uno no está concentrado también puede perder en casa. En marzo creo que podremos volver al nuevo campo. Tenemos ganas de ello», confirmó Flick sobre los partidos fuera de casa.