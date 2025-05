La final inglesa de Europa League que no le interesaba al Atlético

La final inglesa de Europa League entre Manchester United y Tottenham, que se avecina inevitable tras sus goleadas de este jueves a Athletic y Bodo Glimt en los partidos de ida de las semifinales, perjudica al Atlético de Madrid porque involucra a dos de sus grandes objetivos para la próxima temporada, el sueco Viktor Gyokeres y el argentino Cuti Romero. En el caso del primero puede decantar su decisión, en el del segundo inevitablemente subirá su precio.

Gyokeres tiene desde hace tiempo una oferta del Man’U de la mano del que fue su entrenador en el Sporting de Lisboa, Rubén Amorim, un técnico esencial en la carrera del sueco porque ha sido quien ha sacado de él su máximo potencial. El delantero, sin embargo, tenía claro que no iría a ningún equipo que no disputara Champions en la temporada 25-26 y esa era la gran baza del Atlético porque los diablos rojos de Old Trafford están hundidos en la parte baja de la clasificación de la Premier.

Su 0-3 al Athletic, sin embargo, le abre de par en par las puertas de la final de la Europa League y si la gana, además del título, obtiene el premio de un billete gratuito para la Champions 25-26. Justo el señuelo que necesitaba Rubén Amorim para atraer a su órbita a Gyokeres, al que también quieren en Inglaterra el Liverpool y el Arsenal. La elección final será del sueco, pero ahora tiene un motivo más para dudar.

En cuanto al Cuti Romero, que jugó hoy los 90 minutos ante el Bodo Glimt, en un partido en el que fue amonestado y en el que provocó el penalti que dio origen al 3-0 para su equipo, su presencia en la final de la Europa League, que deberá confirmar en Noruega tras el gol a última hora del Bodo Glint, le revaloriza enormemente. Tal y como ha venido contando OKDIARIO, el Tottenham pide por él un mínimo de 55 millones de euros. Es fácil suponer que si los spurs ganan la Europa League y obtienen plaza para Champions -algo que tienen descartadísimo en la Premier, donde van aún peor clasificados que el Manchester- van a ser más reticentes a permitir la salida del internacional argentino.

Ya, por último, para acabar de completar la noche, el argentino Enzo Fernández, otro de los sueños del Atlético, fue la gran figura del Chelsea en su goleada 1-4 al Djugarden en la ida de las semifinales de la Conference League. El centrocampista dio dos asistencias y manejó el juego de su equipo con gran maestría.