El Atlético olfatea la posibilidad de fichar a Enzo Fernández tras tener conocimiento de los deseos del centrocampista argentino de abandonar el Chelsea, donde no se siente a gusto tras casi dos años de estancia. Es el gran objetivo del Cholo Simeone para el mercado invernal, pero se trata de una operación complicadísima porque el jugador tiene contrato hasta 2.031 y su club pagó por él nada menos que 121 millones de euros al Benfica en enero de 2.023.

Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2.022, estaría encantado de venir al Atlético, donde se encontraría con una colonia de compatriotas con la que comparte una situación de absoluta complicidad. De hecho, la cuenta de X del club colchonero publicó estos días una fotografía de Julián Álvarez y Enzo Fernández en la concentración de la selección que luego acabó quitando para que no diera lugar a especulaciones, pero que en realidad no hacía sino reflejar la amistad entre los dos futbolistas, relación que Enzo comparte con De Paul, Nahuel, Correa e incluso Giuliano Simeone.

A partir de ahí la pregunta es clara: ¿existen opciones reales de que Enzo Fernández pueda jugar en el Atlético de Madrid? La respuesta es que sí. El argentino ha ido perdiendo protagonismo en el Chelsea y en las últimas jornadas no ha sido titular. Maresca tiene a muchos jugadores en el centro del campo y no sería una baja excesivamente dolorosa para el actual tercer clasificado de la Premier, que necesita cuadrar cuentas para hacer frente a su delicada situación económica, un problema que ya le obligó a traspasar a Gallagher precisamente al Atlético el pasado verano.

En Madrid, en cambio, hay dinero tras el reciente acuerdo de patrocinio con Riyahd Air que le ha proporcionado al club una importante fuente de ingresos, y que le puede permitir llevar a cabo un fichaje de nivel siempre y cuando -y ese es el gran inconveniente- se pueda cuadrar el límite salarial, un detalle que parece residual, pero que ya obligó al Atlético a echar el freno de mano en el pasado mercado porque estaba excedido.

A partir de aquí, toca tirar de inventiva. La ventaja es que el salario de Enzo Fernández no es excesivamente alto, pero está por encima de cuatro millones de euros y para el Atlético resulta imposible asumirlo si no se compensa con alguna salida. Riquelme y Lemar son los que tienen más números si se da un escenario que de momento aún no se ha producido, pero que avanzará a medida que se acerque el uno de enero porque Simeone, que ya impuso su voluntad con Julián Álvarez, está convencido de que Enzo Fernández es la pieza que le falta para completar un centro del campo que se le ha quedado corto en muchos partidos y en el que Koke muestra ya signos evidentes de no poder llevar toda la carga.

Por supuesto es inviable plantear un traspaso por cantidades cercanas a las que desembolsó el Chelsea en 2.023 por el jugador, pero sí que se puede poner sobre la mesa una fórmula de cesión con opción de compra. Al final todo dependerá del club propietario de los derechos del futbolista y de su necesidad de soltar lastre, pero parece que estamos ante otro culebrón similar al de la «araña» el pasado verano. Aquel acabó bien para el Atlético. Veremos qué pasa con éste.