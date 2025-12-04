Filipe Luis, el discípulo de Simeone que se ha coronado en el Flamengo y mira al Atlético

Hace años que el cántico ha cambiado su entonación en Río de Janeiro. Ni rastro del «ela, ela ela, silencio en la favela» que reina cada vez que el Flamengo cae derrotado. Río poco más de un año teñido de rojo y negro e instalado en un estado de euforia decretado por Filipe Luís y su histórico Fla, coronado como campeón del campeonato brasileño cuatro días después de tocar el cielo al conquistar la Libertadores. Fue el cuarto entorchado continental, lo que convierte al Flamengo en el club brasileño más laureado del torneo.

La hazaña mete a Filipe Luis en la historia del futbol sudamericano al convertirse en el octavo ganador de la Libertadores como jugador y entrenador. Se une a Humberto Maschio (Racing de Avellaneda como jugador e Independiente como técnico), Roberto Ferreiro (Independiente), Luis Cubillas (Peñarol, Nacional y Olimpia Paraguay), Omar Pastoriza (Independiente), Neri Pumpido y Marcelo Gallardo (River Plate) y Renato Gaucho (Flamengo).

El mengao ha culminado de la mano de Filipe Luís una mutación hasta convertirse en el equipo dominador de Brasil y Sudamérica. Atrás quedan los años pasados en búsqueda de una identidad de juego que se cobró a cuatro entrenadores en dos años. «Recuperar la posesión, presionar y jugar un fútbol directo y vertical sin descanso», describió el técnico como su abecé futbolístico. Filipe Luís es un técnico meticuloso, curioso y uno de los opositores a iniciar la etapa post Simeone en el Atlético.

El mencionado Simeone fue uno de los que le animó a convertirse en entrenador y asumir el reto del Flamengo, al que llegó desde el Sub-20. Un salto al vacío sin red que ha reconducido hasta aterrizar en metal. «Simeone me hizo una persona más competitiva y más ambiciosa. Estoy aquí gracias a él, me animó a ser entrenador y me ha inspirado para saber inspirar personas», declaró Filipe Luís. Su futuro inmediato pasa por el Flamengo y el medioplazista mira a Europa.

Su aterrizaje, pese a ser uno de los técnicos que gusta en el Metropolitano, todavía no pasa por el Atlético. El binomio entre el club rojiblanco y el Cholo seguirá, como pronto, hasta junio de 2027. El guion ideal sería que Filipe Luis pasara por un club europeo fuerte antes de asumir el banquillo rojiblanco. Su evolución continúa mientras tanto. «Analizo a Kompany», reveló. El belga ha dado con la tecla con su Bayern de Múnich.

Filipe Luís es metódico y profundiza junto a otros entrenadores sobre táctica. Creó un grupo de Whatssap junto a otros técnicos y ex compañeros para debatir sobre táctica. Su irrupción desembocará en renovación con el Flamengo. «Si por mi fuera lo haríamos ya», aseguró el brasileño. Seguir ampliando conocimientos antes de dar el salto a Europa, siempre mirando de reojo al Atlético. Es junto a Fernando Torres uno de los mejores candidatos para sustituir a Simeone.