El Atlético no le quita ojo a Filipe Luis

Filipe Luis empieza a llamar la atención del Atlético, que no le quita el ojo de encima. El gran papel del ex-rojiblanco no está pasando desapercibido, y no sólo en el Mundial de clubes, sino en su todavía corta carrera como entrenador del Flamengo, ya que hasta septiembre no se cumplirá un año desde que tomó las riendas del primer equipo en sustitución de Tite. En ese periodo ya ha ganado la Copa de Brasil, es líder en solitario en el Brasileirao y tiene prácticamente garantizado el pase a octavos de final del Mundial de clubes tras dejar en evidencia al Chelsea de Enzo Maresca.

Lateral del Atlético en dos etapas, desde 2010 hasta 2014 en la primera y de 2015 a 2019 en la segunda, Filipe Luis se imbuyó de los sistemas del Cholo Simeone y no duda en admitir que su vocación como entrenador se debe «a lo que aprendí de él». «Transformó mi vida, cambió mi mentalidad, me convirtió en un campeón. Si él fue capaz de hacer eso conmigo, quiero pensar que yo también puedo hacerlo con otros», ha admitió el brasileño, que arrancó su carrera como técnico en enero de 2024 haciéndose cargo del sub17 del Flamengo.

Los métodos de Filipe Luis, derivados de las enseñanzas recibidas de Simeone y mejorados por los sistemas aprendidos con Mourinho durante su etapa en el Chelsea, le convierten en uno de los grandes candidatos para tomar el relevo del Cholo, su gran fuente de inspiración, cuando éste acabe contrato en el Atlético en junio de 2027. De hecho, a día de hoy tanto él como Fernando Torres son los mejor colocados, con la diferencia favorable al brasileño de que ya ha demostrado que puede competir perfectamente en la elite, como está poniendo en evidencia en este Mundial de clubes en el que su Flamengo es una de las sensaciones del Campeonato.