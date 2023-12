La FIFA no invitará al Barcelona al Mundial de Clubes

El Barcelona tiene un pie y medio fuera del nuevo Mundial de Clubes que se disputará el verano de 2025 en Estados Unidos. La FIFA, que tiene la posibilidad de invitar a dos equipos que no se hayan clasificado por no cumplir los méritos deportivos, a día de hoy no tiene la intención de gastar esta bala con la entidad culé, cuya única vía de clasificación es ganar la presente edición de la Champions League. Algo que visto lo visto pare complicado.

La FIFA estrenará nuevo Mundial de Clubes el verano de 2025 en Estados Unidos y todo hace indicar que el Barcelona no estará en un cita que contará con la presencia de los mejores 32 equipos del mundo. La UEFA tiene la potestad para repartir 12 plazas y cuatro de ellas ya están adjudicadas para los ganadores de las últimas ediciones de la Champions League. De esta forma Chelsea, Manchester City, Real Madrid y el ganador en 2024 tienen billete automático para disputar el torneo.

Que el Real Madrid esté clasificado de como ganador de la máxima competición europea complica las opciones del Barcelona, ya que de la Liga EA Sports sólo hay una plaza en juego más y de momento corresponde al Atlético de Madrid. Para sacar billete para el nuevo torneo se suman los puntos obtenidos en las últimas cuatro ediciones de la Champions League y ahí el cuadro colchonero está por delante del Barcelona.La manera de ganar puntos en el ránking UEFA es ganando partidos y pasando rondas en Champions League. Una victoria equivale a dos puntos, un empate es un punto, el pase a cuartos otro punto, al igual que los pases a semifinales y a la final de la máxima competición europea.

Los de Simeone habrían sumado un total de 62 puntos por los 55 de un Barcelona que tendría que remontar siete con 17 en juego. Eso o ganar esta edición de la Champions League, algo que parece complicado visto lo visto en la fase de grupos en la que el equipo de Xavi Hernández volvió a estar a punto de irse por el precipicio, tal y como pasó en las últimas dos ediciones. El Nápoles será su primer escollo en los octavos de final que se disputará entre el próximo mes de febrero y marzo.

El Barcelona y el Mundial de Clubes

La FIFA puede repartir dos plazas para los clubes que no se hayan clasificado atendiendo a méritos deportivos y, según informa Sport, el organismo que preside Infantino no tiene pensado a día de hoy regalar una invitación a un Barcelona que de esta forma sí tiene pie y medio fuera de la próxima edición del Mundial de Clubes. Algo que supondría un palo tremendo para una entidad catalana necesitada de los ingresos económicos que reportaría competir en esta competición donde estarán los mejores 32 equipos del mundo.

En el Consejo de la FIFA celebrado hace unas semanas en Arabia Saudí, el organismo que rige el fútbol mundial acordó los detalles del Mundial de Clubes con 32 equipos que se disputará en Estados Unidos en 2025, en los que tiene garantizada su presencia el Real Madrid como ganador de la Champions League en 2022 y el resto de conjuntos españoles aspirantes tendrán que ganarse una de las plazas restantes a través del ránking.

Barcelona y Atlético se la juegan

La FIFA ya informó que el torneo tendrá lugar del 15 de junio al 13 de julio y que aprobó el formato, así como la metodología de clasificación, «basada en criterios deportivos», para el acceso de equipos de las seis confederaciones. La FIFA también determinó además que será el ránking UEFA y no su propio ránking el que se use para clasificar para el Mundial de Clubes 2025. En ese caso, el Barcelona tendría pie y medio fuera de este prestigioso torneo.

Quedarse fuera del nuevo Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos sería un palo tremendo para las maltrechas arcas de un Barcelona que está condenado a ganar la próxima edición de la Champions para estar presente en el torneo en el que sí estará el Real Madrid.

Equipos clasificados para el Mundial