Ferrer ya tiene a su quinto hombre y España completa el equipo para la Davis

Alcaraz, Munar, Pedro Martínez, Granollers y… Pablo Carreño. El asturiano es desde este lunes el quinto hombre de España para las Finales de la Copa Davis en Bolonia. David Ferrer anunció hace dos semanas los cuatro cupos y se había guardado una última bala por si se producían lesiones o cualquier imprevisto. Davidovich o Carreño, ahí estaba la cuestión. Finalmente, la última plaza será ocupada por Pablo Carreño tal y como adelantó OKDIARIO.

Carreño es un tenista del agrado de Ferrer. Voluntarioso, con experiencia en últimas ronda de la Copa Davis -aspecto que suma al grupo en las Finales- y que viene de sellar el billete a Bolonia al culminar la histórica remontada contra Dinamarca en la eliminatoria anterior. Ante el combinado danés ejerció como segundo jugador en individual y dejó un gran papel contra Rune y logró la definitiva victoria sobre Moller de manera contundente.

«Sabía que Pablo iba a competir, los jugadores buenos en esos momentos se crecen», explicó entonces Ferrer. Después de aquello, Carreño ha seguido batiéndose en los Challengers. Ha logrado el tercero título en Villena y se quedó a las puertas de lograr su cuarto torneo. Rendimiento que le ha consagrado como el quinto jugador de España para una Copa Davis que ilusiona al capitán Ferrer.

«Valoro mucho que hayamos llegado a las Finales. Las primeras espadas no pudieron estar en las primeras eliminatorias por el tema del calendario y los jugadores que vinieron hicieron un gran esfuerzo. Estoy contento e ilusionado por competir. Tenemos una eliminatoria difícil contra la República Checa que tiene tres jugadores en el top-20, pero estaremos preparados. Espero volver, pero que sea con una Copa. Tenemos equipo para ganar la Davis», aseguró Ferrer.

El capitán español también opinó sobre jugar por primera vez, desde que se instauró el nuevo formato, lejos de España. Cabe recordar que la Armada ha jugado en suelo nacional en las últimas cinco ediciones. «El formato ha cambiado y no jugamos contra los italianos. El hecho de ser un país vecino y que esté Alcaraz, que es un tenista muy querido, también nos ayudará», expresó el capitán de España en la Copa Davis.