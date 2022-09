Ferrari ha vuelto a arruinar una carrera a Carlos Sainz con otra mala parada. El equipo llamó a boxes al piloto español pero no estaban del todo preparados, faltaba un mecánico con el neumático trasero izquierdo y eso le hizo perder mucho tiempo. Sainz no se lo podía creer. «Oh Dios mío», aseguraba el piloto madrileño que no daba crédito a lo que estaba sucediendo.

¿PERO ESTO QUÉ ES? 😱😱😱😱😱@Carlossainz55 entró en boxes y NO había neumático preparado. ¡Drama total en Ferrari! #DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/P5gxld7ymd — DAZN España (@DAZN_ES) September 4, 2022

El pit stop fue malísimo, 12.7 segundos, mientras que lo normal son 10 segundos menos. Ver para creer. Esta mala parada arruinó la carrera de Sainz en un circuito donde las paradas cobran mucha importancia. Además, eso permitió a Hamilton tener una parada ‘gratis’ con Carlos puesto que la distancia entre ellos era de casi 30 segundos.