El inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 está cerca de comenzar y la expectación en torno a varios pilotos es total. Uno de los debuts más esperados es el de Fernando Alonso que, con su Aston Martin, tratará de regresar a lo más alto del automovilismo. Son numerosas las voces autorizadas que han hablado en los últimos meses del piloto asturiano y sobre la capacidad que este tendrá de adaptarse a su nuevo monoplaza. El último ha sido Romain Grosjean. El ex piloto francés se rinde al nuevo piloto de la escudería británica.

«Ya sabéis que me gusta mucho Fernando Alonso. Admiro su actitud, su dedicación en la pista, su implicación… tiene más de 40 años pero pilota como si tuviera 22. En cada carrera, en cada sesión, en cada práctica… da el máximo, siempre mejora», comienza diciendo el francés.

No obstante, deja en el aire ciertas dudas sobre el rendimiento del nuevo Aston Martin, mientras que respecto a Alonso no tiene ninguna duda sobre lo que es capaz de hacer: «Estoy deseando ver cómo le va en esta etapa con Aston Martin. Puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Hemos visto a Alonso cambiar de equipo varias veces a lo largo de su carrera, no siempre a los mejores. Espero que pueda tener un buen coche y nos brinde alguna de las actuaciones de las que él es capaz».

En un video donde analiza cuatro de los puntos más importantes de la próxima temporada, Grosjean destaca algunos de los momentos en los que Alonso dio varios recitales la pasa temporada con su Alpine pese a no tenerlas todas consigo: «Recordad Canadá en clasificación, tercero en parrilla. Fue muy, muy fuerte en mojado. Recuerdo también Austin, donde voló en un incidente con su futuro compañero de equipo, Lance Stroll. El coche aterrizó, siguió y logró puntos»