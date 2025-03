Fernando Alonso tenía razón con Liam Lawson: la predicción que ahora se hace viral

Increpar a Fernando Alonso no suele acabar bien y si no que se lo digan a Liam Lawson. Después de sus malas actuaciones en los dos primeros Grandes Premios del Mundial de Fórmula 1 2025 en Australia y China, el nuevo piloto de Red Bull está al borde del despido. El neozelandés, a falta de confirmación, pagará el karma de haber buscado protagonismo a costa del español en repetidas ocasiones, llegándose a burlar de él y afirmando que no merecía un asiento en la parrilla.

Presumiblemente, Lawson lo seguirá teniendo, pero no en Red Bull, sino en el equipo filial, consumándose así el ascenso de Yuki Tsunoda a la escudería austriaca de cara a la cita en su Japón natal de los próximos días 4, 5 y 6 de abril. Tras marcharse de vacío en las dos primeras carreras y quedar último en las dos clasificaciones del circuito de Shanghái, la apuesta ha sido más que fallida y su volante pasará a manos del nipón, que con 24 años tendrá por fin la oportunidad que esperaba.

En cambio, Lawson, que tiene uno menos, será sometido a una trituradora de Red Bull que no tiene fin y que ya dejó víctimas en el pasado como Pierre Gasly o Alex Albon en un mismo año, 2020, el más fatídico para sus pilotos jóvenes que fueron abrasados por un incesante Max Verstappen. El tiempo ha comprobado que el neozelandés siguió una estrategia errónea, que fue meterse con Alonso desde su segundo debut con Racing Bulls en el anterior campeonato.

En la carrera al sprint del GP de Estados Unidos 2024 Lawson se abalanzó de mala manera contra el Aston Martin de Alonso, provocando un choque entre ambos. Al acabar la prueba, el asturiano tuvo una predicción que ha resultado acertada con su contendiente: «Liam tiene seis carreras para demostrar mucho y seguramente no es el mejor acercamiento el que está haciendo, pero bueno es su carrera la que está en juego, no la mía».

Alonso lo tuvo claro con Lawson

Alonso lo cazó al vuelo y quizá estas palabras fueran el origen de todas las burlas que le hizo Lawson a través de pódcast y demás vías que nada tienen que ver con el cara a cara. El neozelandés llegó a pedir que el asiento del asturiano en Aston Martin lo ocupara el piloto reserva de la escudería, Felipe Drugovich, por el simple hecho de marcar un mejor cronómetro en una sesión aislada de entrenamientos.

Lawson se vino muy arriba al anunciarse su ascenso a Red Bull para sustituir al despedido Checo Pérez y la escudería tuvo que darle un necesario toque de atención. Está visto que no sirvió para mucho, ya que la gran apuesta de Helmut Marko, asesor del equipo, ha salido de nalgas y en Suzuka ya no correrá con el monoplaza de las bebidas energéticas.