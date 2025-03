Fernando Alonso confirma lo que todos sospechábamos: Newey trabaja también en el Aston Martin de 2025

Fernando Alonso fue preguntado en la previa del Gran Premio de China por el papel de Adrian Newey, flamante fichaje de Aston Martin, en estos momentos en el equipo. El asturiano dejó entrever que su cometido principal es el coche nuevo de 2026, pero que está ayudando a mejorar y evolucionar su actual monoplaza.

«Con Newey no hemos hablado mucho de detalles. Obviamente, hemos estado muy ocupados desde los test de Bahrein. Después fuimos a Australia y ahora aquí, cuando vuelva a la fábrica, espero que tengamos algo más de tiempo para hablar con él. Tan sólo que sé que Newey está muy motivado y está preparando lo que viene para 2026, pero también con un ojo en lo que hacemos cada fin de semana», explicó el asturiano en la previa de la carrera que se celebra este fin de semana en Shanghai.

Fernando Alonso no ocultó que mantiene una relación muy cercana con el legendario ingeniero británico y que está deseando trabajar con él codo con codo. «Sin duda, tengo muchas ganas. Sé que está pensando, conozco su enfoque en los últimos años, porque llevamos muchos años hablando, incluso el año pasado en el GP de Mónaco histórico, comimos juntos. Sé lo que está pensando, sé de lo que es capaz y tengo ganas», ha añadido al respecto», añadió.

Por otra parte, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 sacó las uñas ante las preguntas capciosas de algunos periodistas británicos sobre su edad y sus reflejos tras su accidente en el Gran Premio de Australia. «Es un privilegio seguir corriendo y hacer lo que adoro, que es pilotar coches. He tenido la suerte de poder pilotar durante muchos años en este deporte y aquí sigo, me sigo sintiendo competitivo, motivado, fresco, para seguir viajando por el mundo y pilotar estos coches. Lo que es más importante, me siento competitivo, si en algún momento siento que no soy rápido o que me cuesta encontrar ritmo, seré el primero que no estaré disfrutando, porque soy ultra-competitivo», aseveró.

Fernando Alonso tiene esperanza

El asturiano estableció como reto igualar el rendimiento del año pasado en el Aston Martin. «Empezamos un poco más fuertes el año pasado, particularmente en clasificación, así que va a ser más difícil. Éramos terceros en seco y mojado, en las dos clasificaciones, así que va a ser un reto poder repetir ese resultado», indicó.

Finalmente, Fernando Alonso explicó los objetivos que se ha marcado para un Gran Premio que en particular se le da muy bien. «Lo intentaremos lo mejor posible y conseguir esos primeros puntos para mí. Tengo ganas, es una de las mejores configuraciones de la temporada y una de mejores pistas para nosotros en cuanto al campeonato», zanjó.