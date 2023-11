Fernando Alonso: «Hemos perdido una oportunidad de hacer algo más en Las Vegas»

Fernando Alonso compareció tras la carrera del Gran Premio de Las Vegas. Su resultado, noveno, quizá fue insuficiente para las condiciones que ofrecía el circuito, pero después de sufrir un trompo en la salida, seguro que lo firmaba. Pese a ello, el piloto de Aston Martin calificó de «oportunidad perdida» la prueba estadounidense, pero sí que la ve como «un punto positivo para el coche».

«Sí, salí bien, pero en la primera curva creo que hice trompo, no sé si me toqué con alguien o no, pero perdí el coche ahí y cuando vi llegar al Alfa Romeo justo enfrente mío pensé que la carrera se había acabado», detalló Alonso sobre su incidente en la salida, lo que le hizo caer hasta las últimas posiciones de la parrilla.

Sobre el trabajo de su equipo, el asturiano cree que rindieron por encima de sus posibilidades, especialmente su compañero, Lance Stroll. «Hemos hecho más de lo que pensábamos. Stroll saliendo 19 acabar quinto es top. Hemos perdido una oportunidad conmigo de hacer algo más. Los dos coches en los puntos… hay que ver el lado positivo», añadió.

«Queda la última, intentaremos disfrutar. Hoy ha sido divertido, el circuito nos ha ofrecido algunos adelantamientos, estábamos más o menos en la batalla y es un punto positivo para el coche», respondió en los micrófonos de DAZN al ser preguntado por la carrera con la que se dará concluido el Mundial de 2023 de Fórmula 1, en Abu Dabi.

Después de Las Vegas, Alonso se jugará allí la cuarta posición de la clasificación de pilotos con su compatriota, Carlos Sainz. Tanto él como el de Ferrari tienen 200 puntos en su haber y pelearán frente a frente no sólo por ese cuarto puesto, sino también por ser el mejor piloto español del año. También lo hará Aston Martin, que se la jugará con McLaren por el cuarto escalón de constructores, lo que otorga un gran beneficio económico.