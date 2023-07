Fernando Alonso: «Este formato es horrible»

Fernando Alonso compareció ante los medios de comunicación al término de la calificación de este sábado en el Gran Premio de Hungría y lo hizo para criticar el nuevo formato de clasificación. El asturiano venía marcando buenos tiempos pero un mal último sector en su última vuelta acabó lastrándole a la octava posición, desde donde saldrá en la carrera.

Mucha igualdad

«La crono fue muy apretada. Estamos a cuatro décimas de la ‘pole’, que es nuestra distancia normal, así que por ese lado bien. Con una décima menos estaba cuarto. Estoy contento con cómo ha ido el coche. En las sesiones libres tuvimos algún problemilla, pero en la clasificación he sentido el coche rápido en pista. Todo se ha apretado en la zona alta. Es lo que hay e intentaremos remontar desde ahí»

Nuevo formato de clasificación

«Para mí es horrible porque no creo que haya añadido a la crono. La gente lo que quiere ver es una clasificación donde todos intentamos ir muy rápido y progresar entre las sesiones, pero luego lo malo de este formato es que no hemos tenido neumáticos para entrenar. Ha sido un continuo reservar neumáticos. Si pagas una entrada de 300, 500 euros, no sé, estas barbaridades, y la sesiones libres no podemos salir no creo que sea lo que la Fórmula 1 quiere. Yo no votaría por este formado»

Objetivo el domingo

«No lo sé. Los domingos solemos ir un poco mejor. Está todo tan apretado, con cuatro o cinco coches en una décima… A ver si podemos pasar a los Alfa Romeo, si tienen un poco menos de ritmo en carrera, pero por detrás están ‘Checo’, Carlos, George, hay coches rápidos también. Intentaremos sumar puntos, a día de hoy no somos lo suficientemente rápidos para pensar en podios. Toca apretar los dientes y sumar puntos», dijo en declaraciones a DAZN.