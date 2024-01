Fernando Alonso correrá con el nuevo Aston Martin en Jerez

Fernando Alonso correrá con el nuevo Aston Martin en el Circuito de Jerez durante los días 6 y 7 de febrero. Se trata de unos test de pretemporada privados en los que tanto él como su compañero, Lance Stroll, tendrán la oportunidad de probar el monoplaza con el que esperan triunfar en el Mundial de Fórmula 1 2024. Muy poco después, el 12 del mismo mes, se presentará oficialmente el AMR24, en un acto que se celebrará en la fábrica de Silverstone y que promete ser espectacular.

Como ya hicieron en 2023, el bicampeón del mundo y Stroll pilotarán con su nuevo coche para coger las primeras sensaciones de cara al campeonato, que arrancará a principios de marzo con el Gran Premio de Baréin. La situación actual no tiene nada que ver con la del año pasado, pues vienen de cosechar unos resultados que ni ellos mismos se esperaban. Lo que está claro es que Jerez de la Frontera fue un punto de inflexión para que un país entero recuperase la ilusión con Alonso.

Cuando se bajó del AMR23, Alonso dijo que estaba en «un proyecto ganador» y que no iban a «decepcionar», unas palabras que elevaron el optimismo de los aficionados del asturiano hasta las nubes. «Estoy listo para el próximo desafío, es una oportunidad muy especial para mí correr con este equipo y veo este proyecto como ganador», afirmó en su día.

Durante las dos jornadas que los pilotos de Aston Martin correrán en Jerez lo harán los de Mercedes. Lewis Hamilton y George Russell también pilotarán con su nuevo vehículo en el municipio gaditano. Luego, todos ellos se marcharán a las presentaciones de sus equipos y un poco más tarde pondrán rumbo a Sakhir, donde llevarán a cabo los primeros test oficiales de la F1 del 21 al 23 de febrero.

Alonso y Hamilton llegan a Jerez

Aston Martin y Mercedes no serán los únicos equipos que se prueben antes de aterrizar en Baréin. Ferrari, el equipo de Carlos Sainz, se adelanta y comenzará a realizar sus primeras pruebas a finales de enero, durante los días 29 y 30. También lo harán en España, pero en Montmeló. Sólo quedan unos días para que de punta a punta de la Península los pilotos españoles se pongan al volante de sus respectivos monoplazas, con los que se proponen cumplir el mayor número de objetivos posible.

Pero Alonso no pierde el tiempo y ya se entrena a fondo en la fábrica de Silverstone, donde no ha soltado el simulador del Aston Martin desde que pusó un pie en las instalaciones el pasado miércoles. El asturiano no entiende de vacaciones y ya lleva dos días inmerso en el trabajo de su equipo, mientras que Dan Fallows y todo su equipo están ultimando detalles con el AMR24, el monoplaza que sacarán a pista a principios de marzo cuando comience el Mundial en el GP de Baréin y unos días antes en los test de pretemporada.

Del asiento del simulador pasará al del nuevo monoplaza que, como se viene diciendo, está siendo desarrollado al 100% por Fallows. Un aerodinámico que es historia de la F1 y que dijo «¿por qué no?», a quiénes afirman que su creación no puede estar al nivel de la de Red Bull, que presentará su coche el próximo 8 de febrero.