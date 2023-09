Alonso bate un récord histórico en Singapur

El hombre récord, Fernando Alonso, no tuvo su mejor día en el Gran Premio de Singapur. Aun así, el piloto español sigue en su papel de ‘romperécords’ y este domingo batió uno más. Este, único en la historia de la Fórmula 1. 100.000 kilómetros ha recorrido el asturiano a lo largo de los 20 años que lleva a sus espaldas en la máxima élite del deporte automovilístico. Con 42 años sigue demostrando cada fin de semana que la edad es sólo un número y, pese a que hay días mejores y peores, él sigue rindiendo lo mejor posible.

En su primer año como piloto de Aston Martin, el bicampeón del mundo no para de sorprender a todo el mundo carrera tras carrera. Tal ha sido la sorpresa que ha dado en 2023 que la de este domingo en Marina Bay ha sido la única prueba de las 15 disputadas en la que no ha conseguido llegar a la zona de puntos. Lastrado por una injusta sanción de la FIA y, en parte, por la estrategia de la escudería británica, Alonso quedó último entre los pilotos que permanecían en pista (15º).

Fernando has just become the first driver in F1 history to complete 100,000 km under race conditions.

A legend of our sport. #SingaporeGP pic.twitter.com/05ZxiHdHJG

