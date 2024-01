Fernando Alonso y Aston Martin cambian de aspecto para 2024

Aston Martin ha llegado a un acuerdo con OMP Racing para vestir a sus pilotos con su marca en el siguiente Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán luciendo el verde en su mono, pero los detalles de la vestimenta podrían ser totalmente diferentes a los que llevaron en 2023.

«Comenzamos una nueva y emocionante asociación con el equipo Aston Martin para proporcionar ropa de carrera para los pilotos de carreras del icónico equipo británico, el dos veces campeón del mundo Fernando Alonso y Lance Stroll, pilotos de pruebas y mecánicos. ¡Esperamos estar juntos en acción!», publicó la compañía de ropa en sus redes sociales.

