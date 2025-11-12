Moumi Ngamaleu, jugador del Dinamo de Moscú y de la selección de Camerún, la lía Ha protagonizado un escándalo mediático tras ser pillado con su amante en la cama Su novia, la influencer rusa Nikki Seey, lo acusa públicamente de infidelidad y publica el vídeo

El futbolista Moumi Ngamaleu, jugador del Dinamo de Moscú y de la selección de Camerún, ha protagonizado un escándalo mediático después de que su novia, la influencer rusa Nikki Seey, lo acusara públicamente de infidelidad. Según diversos medios, Seey descubrió la aventura de su pareja y decidió presentarse en su casa y pillarlos.

Y así fue. La rusa encontró a Ngamaleu en la cama con otra mujer. El incidente fue grabado y publicado por Seey, quien acompañó las imágenes con un mensaje en el que describió al futbolista como una persona «sin empatía y profundamente infeliz». El vídeo se ha hecho viral rápidamente en todo el mundo, y la joven ya ha dejado claro que ha roto su relación con el jugador. Hasta el momento, ni Moumi Ngamaleu ni el Dinamo de Moscú han emitido un comunicado oficial sobre el asunto, aunque el caso continúa generando comentarios en redes sociales.