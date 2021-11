La carrera de Fórmula 1 del GP de Qatar 2021 hoy en directo. Fernando Alonso sale tercero en la carrera de F1 hoy tras las sanciones a Max Verstappen y Bottas.

Max Verstappen ya está tercero, adelantó fácil a Gasly, que no tiró el DRS. El siguiente objetivo del holandés es Alonso.

Ha perdido un par de posiciones Carlos Sainz. No salió bien el español y sufrió los adelantamientos de Verstappen y Ocon.

Fernando Alonso mordió a Gasly en la primera ocasión que pudo y se pone por delante. Max Verstappen también salió como un cuchillo adelantando a tres monoplazas, es cuarto por detrás de Gasly. Lewis Hamilton se marcha.

Comienza el Gran Premio de Qatar con 57 por delante.

Vuelta de reconocimiento previa a la formación de los pilotos en la parrilla. Recordemos, ¡Fernando Alonso sale tercero y Carlos Sainz quinto!

Cinco minutos para que el semáforo rojo pase a verde y comience el espectáculo en Qatar.

Están varios ex futbolistas en el paddock del Gran Premio de Qatar como David Beckham John Terry o Andrea Pirlo.

