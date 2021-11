Carlos Sainz afronta el GP de Brasil de Fórmula 1 y desde la tercera posición mientras que Fernando Alonso lo hace desde la decimosegunda. Lewis Hamilton, que durante la carrera al sprint celebrada en Sao Paulo ganó quince posiciones, deberá remontar desde la décima si no quiere que Max Verstappen, que sale segundo, amplíe su ventaja de 21 puntos.

Minuto a minuto del GP de Brasil de Fórmula 1

17:40 – Ir al ataque será la estrategia de Carlos Sainz

“Habrá que ver con qué neumático salimos. Pero seguro, este resultado es un plus de confianza de cara a la salida y a las primeras vueltas. Hay que intentar seguir haciendo lo que estoy haciendo, que está funcionado bien. A ver si conseguimos hacer unas buenas paradas, una buena estrategia, seguir al ataque en toda la carrera, veremos cómo va”, añadía Carlos Sainz.

17:36 – Carlos Sainz saca pecho tras mejorar en las salidas

Carlos Sainz salió quinto en la carrera al sprint y llegó a ponerse segundo, algo a lo que hizo alusión cuando ésta terminó: “Muy satisfecho porque la salida, que era una asignatura un poco pendiente esta temporada con este coche, solía salir muy bien con McLaren y con Renault, de hecho era el que mejor salía en estadísticas, por alguna razón con el Ferrari no me acababa de encontrar del todo cómodo. Hemos trabajado mucho estas carreras para mejorar el feeling y el procedimiento, y hoy ha dado sus frutos. Muy agresivo en las primeras cuatro curvas, siempre intentando adelantar y no mirar hacia atrás, parece que ha funcionado”.

17:31 – Alonso es optimista de cara al GP de Brasil

“Salimos con las medias, no sabíamos si las amarillas o las rojas eran la mejor opción, pusimos un coche con las rojas y un coche con las medias para cubrir todas las posibilidades, y así quizás teníamos la mejor opción, pero no lo sabíamos antes de comenzar, es fácil decirlo ahora. Los puntos no se reparten hoy, se reparten mañana. El top 10 sigue siendo muy posible”, declaraba Fernando Alonso tras la carrera al sprint.

“Hoy iba muy bien el coche, iba mucho más rápido que los coches de delante, pero todos iban en un tren de DRS, por lo que no es fácil adelantar. Ya veremos mañana”, agregaba.

17:24 – Verstappen, contra las estadísticas

Max Verstappen siempre ha terminado mejor que Hamilton una carrera al sprint. Sin embargo, los dos abandonos que ha sufrido esta temporada, fueron tras una carrera al sprint.

17:14 – La lucha por el Mundial de Constructores está al rojo vivo

Mercedes afronta el GP de Brasil de Fórmula 1 con tan sólo 1 punto de ventaja sobre Red Bull. En lo que a la tercera posición se refiere, Ferrari aventaja ya en 14,5 puntos a McLaren tras el punto extra cosechado por Carlos Sainz en la carrera al sprint. Alpine y AlphaTauri están empatados en el quinto puesto con 106 puntos.

17:07 – Alonso, lanzado a por el título

La parte positiva de que Fernando Alonso salga decimosegundo es que tendrá una nueva oportunidad para sumar un buen número de adelantamientos. Actualmente tanto él como Sebastian Vettel están empatados a 104 adelantamientos y el Overtake Award, el tercer título de la temporada, parece estar entre ellos.

Seb and Fernando are joint leaders in the season standings 👀 Who will win the 2021 @cryptocom Overtake Award? 🤔#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT pic.twitter.com/hfP6WAEV5w — Formula 1 (@F1) November 10, 2021

17:00 – Así afrontarán los pilotos el GP de Brasil de Fórmula 1

Previa del GP de Brasil de Fórmula 1

Carlos Sainz, que se ha subido tres veces al podio con Ferrari esta temporada, sueña con hacerlo una cuarta en Sao Paulo. El madrileño afrontará el GP de Brasil de Fórmula 1 desde la tercera posición y deberá contener a Sergio Pérez tras él al igual que lo hizo durante la sesión de clasificación. Carlos Sainz también podría ver amenazada su posición por un Lewis Hamilton que sale décimo.

Y es que el piloto de Mercedes, que ya tiene a Max Verstappen a 21 puntos, está obligado a remontar si no quiere que el holandés aumente su renta en el GP de Brasil de Fórmula 1. Precisamente Verstappen saldrá segundo por delante de Carlos Sainz y por detrás de Valtteri Bottas.

También está obligado a remontar Fernando Alonso, que sale decimosegundo en Sao Paulo. Alpine necesita mantener el quinto puesto en el Mundial de Constructores, donde actualmente está empatado a puntos con AlphaTauri, y necesita tanto de Esteban Ocon, que afronta el GP de Brasil de Fórmula 1 desde la octava posición como de Alonso. Sus rivales, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, salen séptimo y decimoquinto respectivamente.

¿Dónde ver el GP de Brasil por TV?

El Gran Premio de Brasil 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO desde una hora antes del inicio de la carrera.