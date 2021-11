Escándalo en Inglaterra. Un futbolista que juega en la Premier League es el que no debe estar nada tranquilo con lo que viene pasando desde hace unos meses. Y es que la influencer brasileña Jaqueline Pinheiro decidió contar toda su verdad en el diario The Sun, una historia que desde entonces dio la vuelta al mundo. La joven carioca asegura que tiene un bebé de una estrella del fútbol inglés, y además cuenta detalles muy sorprendentes de su affaire con ese jugador.

Pero ahora va más allá. La brasileña no desiste y no se va a quedar de brazos cruzados. Quiere que el padre reconozca a su hija y posiblemente esté cerca de conseguirlo, porque todo apunta a que el deportista va a someterse a un test de paternidad en las próximas fechas. «Mi equipo legal le ha estado pidiendo que se someta a una prueba durante casi un año, pero él se ha negado constantemente diciendo que estaba demasiado ocupado con los entrenamientos y que no podía viajar debido a las restricciones por la COVID y la cuarentena», explica.

«Finalmente ha dado la cara después de meses de cartas y solicitudes y se puso en contacto con mi abogado, pero todavía no se ha puesto en contacto para ver a su hija. No nos hemos molestado en responder porque ahora es demasiado tarde y lo veremos en el juzgado cuando el caso le llegue al juez (…). Este mismo jugador está feliz de presentarse a sí mismo como un hombre de familia y saludar a los niños entre la multitud y darles su camiseta», concluye, informando de que la vista está programada para el próximo 10 de noviembre.

Una Jaqueline que hace semanas contaba cosas muy fuertes sobre él: “Me enviaba mensajes de texto todo el tiempo, incluso durante su boda. Rompí con él la noche que se casó porque era demasiado para mí. Incluso, su hermano me escribió para decirme que estaba muy ansioso durante la boda pensando en mí. Luego, en el avión a su luna de miel, siguió enviándome mensajes. Me juró su amor eterno, me dijo que me amaría por el resto de su vida. Me dijo que tendría mi propio apartamento y que nunca me dejaría. Para hacer las paces, me pagó para que tuviera unas vacaciones de cinco estrellas con mi mejor amigo durante la semana de su boda”.