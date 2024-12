Las explicaciones ante la debacle del City enfrentan a Guardiola y Haaland: «Sin él seríamos peor»

El Manchester City va de debacle en debacle, acumula ya nueve derrotas en los últimos 12 partidos tras volver a perder este sábado ante el Aston Villa, y las tensiones entre jugadores como Erling Haaland y Pep Guardiola empiezan a salir a la luz, aunque sean al menos en la forma de afrontar estos fracasos. El Manchester City sigue con su caída libre, está ya fuera de los puestos de Champions y Guardiola es incapaz de reconducir la situación.

Ante la nueva derrota ante el Aston Villa en Premier League, Erling Haaland dio la cara e hizo autocrítica, mostrándose a nivel público como culpable de la pésima racha del Manchester City. Sin embargo, eso no le gustó a Guardiola, que expresó que Haaland no tiene culpa de nada.

«Me tengo que mirar a mí mismo, no he estado marcando mis oportunidades. Tengo que hacerlo mejor, no he sido lo suficientemente bueno», detalló Haaland al final del partido ante el Aston Villa, lo que provocó un mini cabreo de Guardiola, que no le gustó que el delantero noruego dijera eso: «No estoy de acuerdo, sin él sería aún peor (la situación)».

Con esta nueva derrota en Birmingham, el City sale hasta de los puestos de Champions en la Premier y suma la novena derrota de los últimos 12 encuentros. Jamás Guardiola había vivido una situación así en los banquillos y pese a que pasa el tiempo, es incapaz de reconducir la situación.

«Estamos decepcionados, no es lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno por mi parte. Tenemos que continuar, tenemos que creer y tenemos que seguir trabajando duro. Tenemos que continuar», repitió Haaland cuando al final del partido le preguntaron tanto por la derrota ante el Aston Villa como por la situación límite que viven. Y a Guardiola, cuando le dijeron lo que había expresado Haaland, no le gustó esas palabras de su jugador.

«No estoy de acuerdo con él. Sin él sería aún peor», dijo Guardiola de forma contundente, aunque sí lanzó un mensaje que sobre todo va dirigido al resto del vestuario del Manchester City: «Me gusta que los jugadores sean así, es la única oportunidad que tenemos de mejorar».

La caída libre del Manchester City de Guardiola

Pep Guardiola está inmerso en la peor crisis de toda su carrera deportiva en los banquillos. El Manchester City perdió este sábado ante el Aston Villa y mantiene su debacle con la novena derrota en los últimos 12 partidos jugados. El conjunto inglés entrenado por el técnico español está en caída libre, sin resultados, sin juego, sin buenas sensaciones y ahora mismo fuera de puestos de Champions League en la clasificación de la Premier League, además de una situación también muy difícil en la propia Champions, en la que quedan dos partidos.

«Tuvimos buenos momentos, tuvimos ocasiones, más ocasiones que en el partido contra el United, pero en la segunda mitad nos retrasamos y nuestra presión no fue lo suficientemente buena. Nos costó un poco y no pudimos marcar bien. Al final encontramos un gol, pero demasiado tarde», añadió Guardiola en su análisis de un partido que supuso una nueva derrota del Manchester City.