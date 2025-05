Eterno Nadal: Roland Garros inmortaliza el legado de Rafa con un sentido homenaje

Y al acabar el tercer partido del día en Roland Garros, los focos de la Philippe Chatrier apuntan otra vez hacia Rafa Nadal. Esta vez de manera más sentida que cuando fue entrelazando títulos porque recibe, ahora así, el homenaje a todo su legado. Y el propio Rafa, que no es amigo de este tipo de situaciones, se emociona y se dirige a la grada que le ha visto hacer historia.

En los asientos le escuchan con atención los que le han acompañado durante 20 años. Sus padres, su mujer, sus tíos, abuelas, amigos y todo el equipo que ha dado forma a sus éxitos. También le atienden los rivales que claudicaron uno tras otro y año tras año ante él en Roland Garros. Federer, Murray y Djokovic, quien todavía se niega a enterrar la raqueta. Nadie se pierde el homenaje a una carrera.

El tiempo lo atrapa todo. Del 23 de mayo de 2005 al 25 de mayo de 2025 Roland Garros ha realizado un viaje de 20 años de recorrido desde el primer partido de Nadal hasta honrar su legado. Un periodo de absoluto dominio sobre la arcilla saldado con 112 victorias y cuatro derrotas y catorce títulos. El torneo inicia su edición más extraña de las últimas décadas, entre la nostalgia y el recuerdo.

Carente de una silueta, la de Rafa Nadal, que se ha dibujado 14 veces sobre la tierra batida de la Philippe Chatrier. La de 2025 es la primera edición después de la retirada del balear, que puso fin a su carrera deportiva el pasado mes de noviembre tras la Copa Davis. Y también es la edición más sentida para Rafa. Ahora sí, la organización le brinda el homenaje que su legado merece.

Roland Garros homenajea a Nadal a la segunda

En 2024, cuando Nadal cayó en primera ronda ante Zverev, el español declinó recibir homenaje alguno porque en su cabeza se mantenía la idea de continuar y, si su cuerpo se lo permitía, regresar a la capital francesa al año siguiente. No sucedió así y la organización del torneo se ha volcado este domingo para un sentido reconocimiento al jugador más importante de su historia.

La directora de Roland Garros, Amelie Mauresmo, aseguró que todavía no han empezado a trabajar sobre su futuro papel de embajador. «Sabíamos que Rafa no sería eterno y, no digo que vaya a ser sustituido, porque 14 títulos son una historia alucinante y logrados en 20 años, es algo que probablemente nadie iguale. Pero la vida continua, el torneo continua y queremos que se mantenga con nosotros de una manera u otra. Historias como esta, entre un jugador y un torneo, no hay y queremos que esto perdure», finalizó.