Eterna Maialen Chourraut: gana la medalla de oro en la Copa del Mundo a sus 41 años

Maialen Chourraut es eterna. A sus 41 años, la palista española ha ganado la medalla de oro este viernes en la modalidad de kayak femenino K1 en la Copa del Mundo de Canoe Slalom disputada en la Seu. Es el primer oro de la guipuzcoana en una Copa del Mundo. Hasta ahora su mejor resultado en este campeonato había sido la plata, metal que ha logrado en dos ocasiones (Seo de Urgel 2009 y Londres 2023). Pero, tras muchos años de lucha y preparación, la vasca por fin ha podido poner el broche de oro a una carrera de ensueño.

Maialen, de 41 años y triple medallista olímpica, fue la más rápida en un circuito muy técnico en el Parc Olímpic del Segre. Chourraut se mostró segura ya en semifinales entre las diez mejores. La del Atlético San Sebastián (ATSS), plata en Tokio 2020, oro en Río 2016 y bronce en Londres 2012, fue segunda de la semi y en la lucha por las medallas firmó una gran bajada, con un tiempo de 100.30 segundos para ser oro.

«Me voy a casa ganando esta última prueba de Copa del Mundo y contenta porque los JJOO han sido un gran palo para mí. Os digo que todavía no he llegado a recuperarme. En el último momento decidí que debía afrontar esta competición, debía sacarme esta espina y acabo así de bien», afirmó Maialen Chourraut tras hacer historia después del mal trago que vivió en los Juegos Olímpicos de París este pasado verano.

Miquel Travé emula a Maialen y es de oro

El español Miquel Travé aprovechó a la perfección el jugar en casa, en su canal de La Seu d’Urgell (Lleida), para apuntarse la victoria en la prueba de C1 de la final de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon y colgarse el oro. Travé, nacido hace 24 años en esta localidad ilerdense que en su debut en unos Juegos fue quinto en París 2024 por un toque con la correa del casco que le impidió subirse al podio, volvió a demostrar su competitividad para llevarse un gran triunfo ante los suyos.

El catalán había sido tercero en la primera ronda del viernes. Este sábado en semifinales marcó un crono magnífico de 93.43 para liderar la clasificación, con 2.15 de ventaja sobre el esloveno Ziga Lin Hocevar y 2.64 sobre el eslovaco Matej Benus, bronce olímpico. El campeón y el subcampeón en París 2024, el francés Nicolas Gestin y el británico Adam Burgess se quedaron fuera de la lucha.

En la final, otro británico, Ryan Westley, que entró con el décimo y último crono, marcó la pauta con un crono de 94.16 que nadie pudo superar hasta que le tocó el turno a Miquel Travé. El español, como le ocurrió el viernes a la incombustible Maialen Chourraut para ganar en K1, tuvo un toque pronto, en la puerta cuatro.

Pasó por el primer control cronometrado con un déficit de 2.70, pero en la mitad del recorrido remontó para instalarse con 0.46 de ventaja que supo administrar en la parte final de la bajada para vencer con un tiempo de 93.51, con 0.65 de diferencia sobre Westley.

Los eslovacos Michal Martikan (95.89) y Benus (97.34) firmaron la tercera y cuarta plaza, que al segundo le vale para apuntarse la general de la Copa del Mundo con 257 puntos por delante de Hocevar (242) y de Westley (223), mientras que Travé asciende hasta la octava plaza final con 190.