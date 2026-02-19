Resultado de Oriol Cardona y Ana Alonso en el esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: clasificación en el skimo del Milano Cortina

La emoción de Ana Alonso

«No tengo palabras. Estoy muy emocionada. Ha sido super duro. He contado con mucha gente que ha creído en mi y ha sido gracias a ellos porque estos meses han sido muy duros. Muchos me miraban como si estuviese loca porque decía que podía llegar a los Juegos Olímpicos y aquí tenemos la primera medalla».