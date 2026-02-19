Resultado de Oriol Cardona y Ana Alonso en el esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: clasificación en el skimo del Milano Cortina
España tiene posibilidad de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno con Oriol Cardona, que compite en la modalidad de esquí de montaña.
España tiene posibilidad de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno con Oriol Cardona, que compite en la modalidad de esquí de montaña, también llamado Skimo. Además, Cardona es favorito en esta competición, con la posibilidad de ganar un oro que España no gana desde hace 54 años, cuando Paquito Fernández Ocho ganó en Sapporo 1972. Sigue en directo la competición de esquí de montaña, Skimo, de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán – Cortina con posibilidad de medalla para España con Oriol Cardona.
Día histórico para España en los Juegos Olímpicos
El español Oriol Cardona se proclamó campeón olímpico de sprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia) que se disputó este jueves en la estación de Bormio.
Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona), doble campeón mundial y europeo, hizo buenos los pronósticos -apenas unos minutos después de que su compatriota Ana Alonso ganase el bronce- y se convirtió en el segundo campeón olímpico invernal español de toda la historia, después de Paquito Fernández Ochoa, oro en el eslalon de esquí alpino de Sapporo’72
Oriol Cardona, también emocionado
«Hubo mucho trabajo detrás. Estoy abrumado…esto es increíble. Tenía ganas de quitármelo de encima. Fue perfecto porque me encontraba superbien. Al llegar a la meta..me he quedado sin palabras».
«Anita ha conseguido el tercer puesto y yo el primero…dos medallas para casa y el sábado a por la otra. Ha sido una carrera muy rápida, con presión. No estamos acostumbrados, pero a mí me ha dado un ‘punch'».
«Yo prefiero haberlo hecho en sol como todos los españoles, pero en peores plazas hemos toreado. Se la dedico a mi abuelo que se murió hace años y pienso mucho en él. Gracias a toda la gente que me acompañó en el camino. No soy nadie sin la gente que hubo detrás. Ya era hora de que hubiera un segundo campeón olímpico».
¡¡Oriol Cardona es oro olímpico!!
Oriol Cardona consigue el oro olímpico masculino de ski de montaña y España vuelve a conseguir la mejor medalla de unos Juegos Olímpicos de invierno después de 54 años. Filippov es plata y Anselmet es bronce. Ot Ferrer termina quinto y se queda al borde del metal, aunque se llevará el diploma.
🥇 ORIOL CARDONA ES CAMPEÓN OLÍMPICO
54 años después, un español logra un oro en unos #JJOOInviernoRTVE
Ha sido en #MilanoCortinaOlympics2026 y lo ha logrado @OriolCardonaa 🇪🇸 en el estreno del #SkiMo
Ot Ferrer, 5º, se lleva el diploma #WinterOlympics2026 pic.twitter.com/kMkB19GnQG
— Teledeporte (@teledeporte) February 19, 2026
¡Comienza la final masculina!
¡Oriol Cardona y Ot Ferrer salen lanzados a por las medallas!
La emoción de Ana Alonso
«No tengo palabras. Estoy muy emocionada. Ha sido super duro. He contado con mucha gente que ha creído en mi y ha sido gracias a ellos porque estos meses han sido muy duros. Muchos me miraban como si estuviese loca porque decía que podía llegar a los Juegos Olímpicos y aquí tenemos la primera medalla».
«Ya sabíamos que en ski veníamos de haber hecho buenos resultado y para luchar por medallas. Ojalá los chicos también lo consigan. La rodilla ha pasado por lo peor y voy a aguantar al sábado (relevos) como una campeona».
🥉ANA ALONSO ES BRONCE
Las lágrimas de Ana son las nuestras. Ella siempre creyó#JJOOInviernoRTVE #MilanoCortinaOlympics2026
A las 14:15 la historia continúa con @OriolCardonaa y Ot Ferrer 👇https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/rDnPSLb8nF
— Teledeporte (@teledeporte) February 19, 2026
¡¡ANA ALONSO CONSIGUE EL BRONCE!!
La española logra la medalla de bronce en ski de montaña con un tercer histórico mejor tiempo.
La suiza Fatton logra el oro y la francesa Harrop la plata. Ana Alonso no había comenzado muy bien, empezando en la quinta posición. Sin embargo, fue la mejor en la última transición después de que la francesa Ravinel se quedase atascada. Eso dio tiempo a Ana a salir muy rápida en el descenso. Momento muy emotivo después de haber pasado hace poco una lesión grave de rodilla.
Sexta medalla olímpica invernal de toda la historia de España. El madrileño Francisco Fernández Ochoa -el inolvidable ‘Paquito’-, hasta ahora único campeón olímpico invernal español, ganó el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo’72 (Japón) protagonizando uno de los mayores bombazos en la historia del esqui alpino.
Veinte años después, su hermana Blanca se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica -en Juegos de invierno y de verano- al capturar bronce en la misma disciplina que su hermano mayor en los Juegos de Albertville’92 (Francia); apenas cuatro años después de haberse caído, tras haber ganado la primera manga, en el gigante de los de Calgary (Canadá).
¡Comienza la final femenina!
¡Ana Alonso, a por la medalla!
Ana Alonso se prepara para la final
Estas son las finalistas con las que peleará la española:
- Ana Alonso (España)
- Marianne Fatton (Suiza)
- Emily Harrop (Francia)
- Margot Ravinel (Francia)
- Tatjana Paller (Alemania)
- Giulia Murada (Italia)
Cuándo son las finales de Ana Alonso, Oriol Cardona y Ot Ferrer
Falta muy poco para que España luche por tres medallas olímpicas:
- Femenina: Ana Alonso (13:55 horas)
- Masculina: Oriol Cardona y Ot Ferrer (14:15 horas)
La final masculina tendrá dos españoles
Así queda el cuadro:
- Oriol Cardona (España)
- Jon Kistler (Suiza)
- Arno Lietha (Suiza)
- Thibault Anselmet (Francia)
- Ot Ferrer (España)
- Nikita Flilippov (Ruso)
Así fue la semifinal de Oriol Cardona
🎿DIRECTO
¡🇪🇸 @OriolCardonaa es finalista! El francés Anselmet tendrá que esperar por tiempos, porque el primero ha sido Jon Kistler.
Turno para Ot Ferrer. #skiMo #JJOOInviernoRTVE #MilanoCortinaOlympics2026
En directo 👇https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/JCxVVv8GXx
— Teledeporte (@teledeporte) February 19, 2026
¡Ot Ferrer se cuela también en la final!
El catalán termina tercero en la segunda semifinal con un tiempo de 2:33,27 por detrás de Lietha y Filipov después de perder segundos en las transiciones. Aun así, por tiempo logra estar en la final olímpica y se cuela con Oriol Cardona para luchar metal.
Comienza la segunda semifinal
Ot Ferrer capitanea España en busca de acompañar a Orio Cardona y Ana Alonso. No lo tendrá fácil puesto que tiene que competir con el rumano Maximilien Drion, el suizo Arno Lietha, el francés Pablo Giner, el ruso Nikita Filipov y el estadounidense Cameron Smith. Nuestro país quiere su tercer finalista.
¡Oriol Cardona a la final!
El español logra el segundo mejor tiempo de la semifinal por detrás del suizo Kitsler, que marcó un tiempo de 2:34:09. Cardona marcaba el mejor ritmo después de haber comenzado algo detrás del grupo.
Tuvo un error en las transiciones entre tramos pero logró colarse en la final y peleará por medalla olímpico en los próximos minutos. Anselmet, el gran favorito, quedó tercero y deberá esperar a entrar por tiempos, algo probable que pase.
Turno para Oriol Cardona y Ot Ferrer
Los dos catalanes buscarán ahora hacer historia para estar en la final. En la primera estará Oriol Cardona (13:25) y, en la segunda, Ot Ferrer (13:35). El COE quiere que ambos estén con Ana Alonso para pelear medalla. Empieza la primera semifinal para Oriol.
María Costa, orgullosa tras quedarse a las puertas de la final
La granadina Alonso y la barcelonesa Costa, encuadradas en la primera de las dos rondas semifinales, concluyeron -bajo una fuerte nevada- tercera y sexta, respectivamente, en una serie en la que la francesa Emily Harrop fue la primera en cruzar la meta, por delante de la suiza Marianne Fatton, otra favorita.
Costa quedó eliminada en ese instante, pero como a la final de la primera prueba olímpica de esquí de montaña de toda la historia pasaron las dos mejores de cada serie, más los dos mejores tiempos restantes (‘lucky loosers’), Alonso (3:09.19) hubo de esperar a que se resolviera la segunda serie; tras la cual se confirmó su pase a la final.
«Esta carrera ha sido a mucho nivel. Estoy muy contenta de haberme podido clasificar a la semifinal aunque el objetivo era llegar a la final para pelear medalla. Estoy muy contenta de que Ana lo haya logrado. Feliz por mi debut olímpico e iré a por todas en 20230″, explicó.
¡Ana Alonso a la final!
Ana Alonso se mete en la final de skimo en los Juegos Olímpicos gracias a un tiempo de 3.09. 12. La segunda semifinal se la llevó la francesa Margot Ravinel, que fue más lenta que la granadina incluso. De esta forma, estará en la final olímpica a las 13:55 horas.
Ahora será turno de la categoría masculina con todos los ojos puestos en Oriol Cardona.
Así logró Ana Alonso colarse en la final
🎿 ANA ALONSO, FINALISTA
El tiempo de 3:09.20 ya es oficialmente el de una finalista. #skiMo #JJOOInviernoRTVE #MilanoCortinaOlympics2026
En directo, a las 13:55. Ahí estaremos 👇https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/XzSp7kaC88
— Teledeporte (@teledeporte) February 19, 2026
Oriol Cardona busca medalla olímpica en los Juegos de Invierno
Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo de la modalidad de esquí de montaña, también llamado Skimo, de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán – Cortina. Oriol Cardona tiene opción de medalla para España. ¡Empezamos!
