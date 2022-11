El regreso de Ricky Rubio a la NBA está mucho más cerca. El base español es el representante nacional más reputado en la actualidad en la liga norteamericana, pero también, sin duda, el más golpeado por las lesiones. La última, la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, sufrida del 28 de diciembre de 2021, está a un mes de cumplir su aniversario, coincidiendo con las primeras imágenes de Ricky sobre una cancha, que apuntan a un retorno a las filas de los Cleveland Cavaliers a corto plazo.

Ricky realizó tiros a canasta en los minutos previos al partido que midió la pasada madrugada a los Cavaliers con los Raptors, en Toronto, suponiendo esto una gran noticia por partida doble, centrándonos en la actividad baloncestística del base y en su viaje junto con el equipo, demostración de la mejoría de su estado físico.

El técnico de los Cavaliers, J. B. Bickerstaff, habló en Toronto poco antes del comiezo del partido y aseguró que pese a que no hay un día fechado para el regreso de Ricky, su vuelta está más cerca gracias al progreso de su lesión. «No tenemos una fecha específica pero sigue avanzando», declaró el coach de la franquicia de Cleveland. Bickerstaff también desveló que Ricky se citará con su médico dentro de poco y que ahí podrá evaluar el estado de su rodilla «para ver cómo está sanando y en qué situación se encuentra».

El vídeo que todos querían ver@rickyrubio9 viajando con @cavs y trabajando antes del partido

